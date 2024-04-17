Секреты выращивания малины: рассказываем, что учесть

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Как вырастить малину

2:16
Садоводство » Плодовые

Многие обожают малину за её неповторимый вкус и ароматное варенье, а также за её лечебные свойства. В этой статье мы расскажем о тонкостях выращивания кустов.

Как вырастить малину
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для малины идеальна нейтральная почва или почва со слегка повышенной кислотностью. Желательно выбрать солнечный участок с защитой от сильного ветра. Не рекомендуется высаживать малину на участке, где ранее выращивались культуры, подверженные схожим заболеваниям.

Между кустами малины рекомендуется оставить дистанцию около 1 метра, а междурядья — около 2 метров. Важно следить за тем, чтобы корневая шейка была чуть выше уровня почвы, чтобы при усадке грунта она оказалась на уровне земли. На дно ямы для посадки рекомендуется добавить посадочную смесь, обогащённую полезными веществами.

Не рекомендуется использовать удобрения с высоким содержанием азота, так как это может затруднить укоренение малины. Однако можно добавить немного золы, которая не повредит растение.

Малина, хоть и неприхотлива, положительно реагирует на периодические подкормки. Весной почву можно удобрять золой, азотными удобрениями или комплексными удобрениями.

Малина очень любит влагу, поэтому необходимо избегать пересыхания почвы под кустами. Однако излишняя влага также не является желательной. Кусты требуют обрезки: после зимы старые побеги следует обрезать у самой земли.

Для сохранения влаги в почве и предотвращения повреждения корневой системы малины рекомендуется мульчировать почву под кустами соломой или опилками, а не рыхлить её.

Малину необходимо подвязывать, так как кусты могут загущаться, а нижняя часть стеблей оставаться без солнечного света, что может привести к отсутствию ягод. Желательно с первого года выращивания подвязывать малину на шпалеру.

Малина обычно устойчива к вредителям и болезням, однако в случае возникновения проблем не стоит сразу прибегать к химическим препаратам. Лучше сначала попробовать биологические препараты или народные методы.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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