Лучшие сорта клубники: эти отличаются высокой урожайностью

Подборка лучших сортов клубники

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Существует множество сортов клубники, которые различаются по вкусу и урожайности. Какой сорт выбрать, чтобы наслаждаться вкусными ягодами летом?

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Сорт "Виктория". Ремонтантные сорта клубники дают большой урожай и могут дать два урожая за сезон. Они также устойчивы к неблагоприятным погодным условиям.

Сорт "Альбион". Отличается крупными плодами и приятным ароматом. Один куст может дать до двух килограммов ягод за сезон и плодоносит всё лето.

Сорт "Мара де буа". Французские селекционеры вывели этот сорт с высокой морозоустойчивостью и очень сладкими плодами.

Сорт "Королева Елизавета 2". Российский сорт, который дает два урожая летом. Ягоды первого урожая имеют необычную форму, а второго — правильную.

Сорт "Клери". Итальянский сорт с конусовидными сладкими ягодами, устойчивый к погодным изменениям и болезням.

Сорт "Эльсанта". Голландский сорт с крупными ягодами и кисло-сладким вкусом, но требует теплого климата для выращивания.

Из крупноплодных сортов выделяются:

"Зенга Зенгана". Позднеспелый сорт, устойчивый к морозам, но подверженный атакам вредных насекомых.

"Виктория". Среднеспелый американский сорт с высокими кустами и мощной корневой системой.