Лучшие сорта клубники: эти отличаются высокой урожайностью

Существует множество сортов клубники, которые различаются по вкусу и урожайности. Какой сорт выбрать, чтобы наслаждаться вкусными ягодами летом?
Сорт "Виктория". Ремонтантные сорта клубники дают большой урожай и могут дать два урожая за сезон. Они также устойчивы к неблагоприятным погодным условиям.
Сорт "Альбион". Отличается крупными плодами и приятным ароматом. Один куст может дать до двух килограммов ягод за сезон и плодоносит всё лето.
Сорт "Мара де буа". Французские селекционеры вывели этот сорт с высокой морозоустойчивостью и очень сладкими плодами.
Сорт "Королева Елизавета 2". Российский сорт, который дает два урожая летом. Ягоды первого урожая имеют необычную форму, а второго — правильную.
Сорт "Клери". Итальянский сорт с конусовидными сладкими ягодами, устойчивый к погодным изменениям и болезням.
Сорт "Эльсанта". Голландский сорт с крупными ягодами и кисло-сладким вкусом, но требует теплого климата для выращивания.
Из крупноплодных сортов выделяются:
"Зенга Зенгана". Позднеспелый сорт, устойчивый к морозам, но подверженный атакам вредных насекомых.
"Виктория". Среднеспелый американский сорт с высокими кустами и мощной корневой системой.
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