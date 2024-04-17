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Лучшие сорта клубники: эти отличаются высокой урожайностью

Подборка лучших сортов клубники

1:31
Садоводство » Плодовые

Существует множество сортов клубники, которые различаются по вкусу и урожайности. Какой сорт выбрать, чтобы наслаждаться вкусными ягодами летом?

Подборка лучших сортов клубники
Фото: commons.wikimedia.org by Alpsdake is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сорт "Виктория". Ремонтантные сорта клубники дают большой урожай и могут дать два урожая за сезон. Они также устойчивы к неблагоприятным погодным условиям.

Сорт "Альбион". Отличается крупными плодами и приятным ароматом. Один куст может дать до двух килограммов ягод за сезон и плодоносит всё лето.

Сорт "Мара де буа". Французские селекционеры вывели этот сорт с высокой морозоустойчивостью и очень сладкими плодами.

Сорт "Королева Елизавета 2". Российский сорт, который дает два урожая летом. Ягоды первого урожая имеют необычную форму, а второго — правильную.

Сорт "Клери". Итальянский сорт с конусовидными сладкими ягодами, устойчивый к погодным изменениям и болезням.

Сорт "Эльсанта". Голландский сорт с крупными ягодами и кисло-сладким вкусом, но требует теплого климата для выращивания.

Из крупноплодных сортов выделяются:

"Зенга Зенгана". Позднеспелый сорт, устойчивый к морозам, но подверженный атакам вредных насекомых.

"Виктория". Среднеспелый американский сорт с высокими кустами и мощной корневой системой.

САМЫЕ ЛУЧШИЕ СОРТА КЛУБНИКИ на 2022
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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