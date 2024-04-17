Лучшие соседи. Говорим о предпочтениях лука, которые нужно знать

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С этими растениями будет дружить лук

2:19
Садоводство » Советы

Лук — это одна из самых популярных овощных культур, которая широко используется в кулинарии и имеет множество полезных свойств для здоровья. Однако, как и любое другое растение, лук нуждается в определённых условиях для роста и развития. И одним из важных факторов является правильный выбор соседних растений.

С этими растениями будет дружить лук
Фото: commons.wikimedia.org by Namazu-tron is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сажать рядом с луком можно различные овощные и травянистые культуры, которые будут взаимодействовать с ним положительно и не будут конкурировать за питательные вещества и пространство. Рассмотрим наиболее подходящие варианты.

1. Морковь. Это идеальный сосед для лука, так как она не только не создает конкуренцию, но и улучшает его вкус и аромат. Кроме того, морковь помогает защитить лук от вредителей, таких как морковная муха.

2. Петрушка. Это еще одна трава, которая хорошо сочетается с луком. Она также обладает отпугивающими свойствами для вредителей и улучшает вкус лука.

3. Помидоры. Хотя они могут конкурировать с луком за питательные вещества, но если вы посадите их на некотором расстоянии друг от друга, то они будут взаимодействовать положительно. Помидоры помогают защитить лук от вредителей и улучшают его рост.

4. Шпинат. Это одна из самых полезных зеленых культур, которая также может быть хорошим соседом для лука. Она не только не создает конкуренцию, но и обогащает почву питательными веществами.

5. Базилик. Это ароматное растение не только улучшает вкус лука, но и помогает защитить его от вредителей. Кроме того, базилик может быть использован в качестве натурального удобрения для лука.

6. Лук-порей. Это растение является близким родственником лука и хорошо сочетается с ним. Оно не только не создает конкуренцию, но и помогает защитить лук от вредителей.

Важно помнить, что при соседстве с луком, растения должны быть схожими по требованиям к почве и влаге. Также не рекомендуется сажать рядом с луком картофель, бобы и горчицу, так как они могут негативно влиять на его рост и развитие.

Лучшие соседи на грядке. Что с чем сажать?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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