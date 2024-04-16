Избавьтесь от тли на рассаде: поможет простой рабочий метод

Как справиться с тлёй на рассаде

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Когда на рассаде появляется тля, кажется, что всё пропало. Однако вредителя можно победить.

Фото: commons.wikimedia.org by Andreas Eichler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Тля обычно находится на стеблях у основания листьев или на их нижней стороне, питаясь соками растения. Признаками её присутствия являются бледность и скрученность листьев.

Справиться вредителем поможет мыльный раствор. 30 г хозяйственного мыла растворите в литре воды. Сначала тле удаляют вручную с растений, затем их опрыскивают мыльным раствором, который парализует насекомых.

Однако это довольно долго, муторно и не всегда эффективно. Можно попытаться смыть тлю под душем, но это проблематично, если рассада маленькая. Помимо этого, тля может вернуться. Поэтому, если вы выбрали этот способ, придётся постоянно проверять, не появилась ли она снова.

Если вы всё же решили использовать бесплатные методы, мыльный раствор можно усилить, добавив в него табак, растительное масло и пищевую соду. Масло создает защитную плёнку, табак отпугивает тлю своим запахом, а жгучий перец и сода усиливают эффект.