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Вот как нужно сажать землянику для продления плодоношение

Продлеваем плодоношение земляники

1:16
Садоводство » Плодовые

Садовую землянику часто называют клубникой, но она, к сожалению, плодоносит недолго. Однако можно посадить её таким образом, чтобы получать урожай в течение длительного периода. В этой стате мы расскажем, как правильно выбрать сорта, чтобы получить первый урожай как можно раньше и собирать ягоды практически всё лето.

Продлеваем плодоношение земляники
Фото: commons.wikimedia.org by Liahim Nishpal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike

Выращивание этой ягоды требует определённых хитростей, одной из которых является правильный подбор сортов. Чтобы достичь успеха, необходимо не только посадить хороший сорт, но и оптимально подобрать несколько разных, чтобы обеспечить плодоношение сообща.

Для эффективного плодоношения земляники идеальным набором сортов будет:

  • 2 сорта раннего срока созревания;
  • 2-3 сорта среднеспелых;
  • 2-3 сорта позднего срока созревания;
  • 2 сорта ремонтантных.

Подобрав саженцы земляники таким образом, вы обеспечите растянутый период плодоношения и обеспечите опыление. Лучше всего иметь несколько сортов для каждого срока созревания.

Не стоит сразу покупать много саженцев. Лучше начать с 3-4 кустиков каждого выбранного сорта и наблюдать за их развитием. Понравившиеся сорта можно размножать, а менее успешные — убирать.

ОМОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЛЯНИКИ ПРЯМО НА ГРЯДКЕ! Как подкормить и обеззаразить землянику после плодоношения.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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