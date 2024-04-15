Вот как нужно сажать землянику для продления плодоношение

Продлеваем плодоношение земляники

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Садовую землянику часто называют клубникой, но она, к сожалению, плодоносит недолго. Однако можно посадить её таким образом, чтобы получать урожай в течение длительного периода. В этой стате мы расскажем, как правильно выбрать сорта, чтобы получить первый урожай как можно раньше и собирать ягоды практически всё лето.

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Выращивание этой ягоды требует определённых хитростей, одной из которых является правильный подбор сортов. Чтобы достичь успеха, необходимо не только посадить хороший сорт, но и оптимально подобрать несколько разных, чтобы обеспечить плодоношение сообща.

Для эффективного плодоношения земляники идеальным набором сортов будет:

2 сорта раннего срока созревания;

2-3 сорта среднеспелых;

2-3 сорта позднего срока созревания;

2 сорта ремонтантных.

Подобрав саженцы земляники таким образом, вы обеспечите растянутый период плодоношения и обеспечите опыление. Лучше всего иметь несколько сортов для каждого срока созревания.

Не стоит сразу покупать много саженцев. Лучше начать с 3-4 кустиков каждого выбранного сорта и наблюдать за их развитием. Понравившиеся сорта можно размножать, а менее успешные — убирать.