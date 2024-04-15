Затачиваем тупой секатор: не придётся покупать новый инструмент

Как заточить тупой секатор

0:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Точить секатор — это процесс, который требует больше внимания, чем точить ножи. Процесс состоит из нескольких этапов:

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Разбираем секатор, откручивая гайку. Начинаем шлифовать лезвие наждачным камнем с мелким зерном, периодически удаляя пыль с лезвий, чтобы оценить прогресс. Когда поверхность станет ровной, шлифовку завершаем. Для заточки лезвия используем электронаждак. Этот этап лучше доверить специалисту, так как важно сохранить правильный угол заточки и контролировать усилие нажима. Собираем секатор и проверяем его работу в саду.

Не забывайте обрабатывать секатор перед обрезкой каждого растения. Вы можете использовать антисептик в виде спрея для этой цели, чтобы предотвратить заражение растений.