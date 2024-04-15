Затачиваем тупой секатор: не придётся покупать новый инструмент

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Как заточить тупой секатор

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Садоводство » Советы

Точить секатор — это процесс, который требует больше внимания, чем точить ножи. Процесс состоит из нескольких этапов:

Как заточить тупой секатор
Фото: commons.wikimedia.org by Tiesse is licensed under public domain
  1. Разбираем секатор, откручивая гайку.
  2. Начинаем шлифовать лезвие наждачным камнем с мелким зерном, периодически удаляя пыль с лезвий, чтобы оценить прогресс. Когда поверхность станет ровной, шлифовку завершаем.
  3. Для заточки лезвия используем электронаждак. Этот этап лучше доверить специалисту, так как важно сохранить правильный угол заточки и контролировать усилие нажима.
  4. Собираем секатор и проверяем его работу в саду.

Не забывайте обрабатывать секатор перед обрезкой каждого растения. Вы можете использовать антисептик в виде спрея для этой цели, чтобы предотвратить заражение растений.

Как правильно заточить секатор!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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