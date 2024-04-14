Это растение выносливо и неприхотливо: в переводе его название означает "всегда живой"

Посадите каменную розу

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Каменная роза — популярный суккулент, который часто встречается в клумбах, альпинариях и в домашнем озеленении. Его латинское название молодило переводится как "всегда живой", отражая его выносливость и неприхотливость.

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Листья каменной розы могут быть зелёными, серебристыми, коричневыми, розовыми или красноватыми в зависимости от освещения. На солнце они могут приобретать различные оттенки, а в тени оставаться зелёными с красной каймой.

В середине лета растение цветёт соцветиями белого, розового, красного или жёлтого цветов с приятным ароматом. Однако каменная роза цветёт только один раз в жизни, обычно когда ей исполняется 3 года.

Этот суккулент отлично переносит жару и морозы, но ему нужен яркий, но рассеянный свет. Поливать его следует умеренно, летом — раз в две недели, зимой — раз в месяц. Кроме того, молодило ценит свежий воздух и может выноситься на улицу в теплое время года.

Хотя молодило обычно не подвержено болезням, переувлажнение может привести к гниению корней. Признаками переувлажнения могут быть увядание и опадение нижних листьев или появление темных пятен. В таком случае его можно спасти путем пересадки и удаления поврежденных частей.