Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Умерла известная актриса Инна Головина
Биоритмы и завтрак: как питание влияет на адаптацию к новым часовым поясам
Кинологи назвали самые ревнивые породы собак
Инстасамка с мокрыми подмышками нарвалась на критику в Сети
Тренер Бахтурина перечислила упражнения, которые помогут добиться плоского живота к лету
Ида Галич не отказывает в фотографиях воспитанным и вежливым поклонникам
Автомеханик назвал автомобили, ремонт которых может длиться полгода
Виток эскалации на Ближнем Востоке заканчивается
Ставшая в четвертый раз мамой Анастасия Костенко заявила о желании похудеть
Это растение выносливо и неприхотливо: в переводе его название означает "всегда живой"

Посадите каменную розу

1:20
Садоводство » Цветы

Каменная роза — популярный суккулент, который часто встречается в клумбах, альпинариях и в домашнем озеленении. Его латинское название молодило переводится как "всегда живой", отражая его выносливость и неприхотливость.

Посадите каменную розу
Фото: commons.wikimedia.org by Cillas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Листья каменной розы могут быть зелёными, серебристыми, коричневыми, розовыми или красноватыми в зависимости от освещения. На солнце они могут приобретать различные оттенки, а в тени оставаться зелёными с красной каймой.

В середине лета растение цветёт соцветиями белого, розового, красного или жёлтого цветов с приятным ароматом. Однако каменная роза цветёт только один раз в жизни, обычно когда ей исполняется 3 года.

Этот суккулент отлично переносит жару и морозы, но ему нужен яркий, но рассеянный свет. Поливать его следует умеренно, летом — раз в две недели, зимой — раз в месяц. Кроме того, молодило ценит свежий воздух и может выноситься на улицу в теплое время года.

Хотя молодило обычно не подвержено болезням, переувлажнение может привести к гниению корней. Признаками переувлажнения могут быть увядание и опадение нижних листьев или появление темных пятен. В таком случае его можно спасти путем пересадки и удаления поврежденных частей.

Молодило. Каменная роза в вашем саду
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Как и на что живет Соседов с мамой в одной квартире после увольнения с НТВ

Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.

Сергей Соседов после увольнения с НТВ: "Я не голодаю"
Певица Наталья Подольская показала солнечных рыжеволосых сыновей
Певица Наталья Подольская показала очаровательных сыновей от Владимира Преснякова
Жену Евгения Петросяна уличили в прогулках в день, когда её дочь Матильда появилась на свет
Король Чарльз и Принц Гарри снова вместе: семейные тайны и оливковая ветвь
Атака Ирана на Израиль пока ожидаемо закончилась "ничем" Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Можно ли кошку оставлять одну дома надолго: оказывается, существуют пределы
Постаревшая Анна Семенович удивила своей внешностью
Кошки-гении: Пятерка пород, которые поразят ваш разум своим умом
Кошки-гении: Пятерка пород, которые поразят ваш разум своим умом
Последние материалы
Ида Галич не отказывает в фотографиях воспитанным и вежливым поклонникам
Автомеханик назвал автомобили, ремонт которых может длиться полгода
Виток эскалации на Ближнем Востоке заканчивается
Ставшая в четвертый раз мамой Анастасия Костенко заявила о желании похудеть
"Росэлектроника": мы ведем работу над созданием защиты аппаратуры техники от ЭМИ
Центробанк КНР распорядился оптимизировать платежные сервисы для иностранцев
Певица Таисия Повалий вынуждена экономить из-за ипотеки
Самая дешевая квартира на Патриарших прудах стоит 26 млн рублей
Эксперты выделили самых спокойных кошек
Комик Игорь Джабраилов рассказал о нападении бандита в центре Москвы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников