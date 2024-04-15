Наслаждаемся урожаем клубники на протяжении всего лета

Рассказываем как продлить плодоношение клубники

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Клубника — это одна из самых популярных и любимых ягодных культур. Её сочные и сладкие плоды не только приятны на вкус, но и богаты витаминами и полезными веществами. Однако клубника имеет свой цикл роста и плодоношения. Чтобы наслаждаться её урожаем на протяжении всего лета, необходимо знать, как продлить плодоношение клубники.

Фото: commons.wikimedia.org by Liahim Nishpal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike

Первое, что нужно учитывать, это правильный выбор сорта клубники. Существует множество различных сортов, которые отличаются по сроку плодоношения. Некоторые сорта дают урожай в начале лета, другие — в середине или конце. Чтобы продлить плодоношение, стоит выбирать сорта, которые дают урожай в разные периоды. Таким образом, вы сможете наслаждаться клубникой на протяжении всего сезона.

Второй важный фактор — это правильный уход за растением. Клубника любит солнечные места и влажную почву. Поэтому необходимо регулярно поливать растение и подкармливать его удобрениями. Также стоит следить за состоянием почвы и регулярно рыхлить ее, чтобы корни получали достаточно кислорода.

Еще один способ продлить плодоношение клубники — это удаление усыхающих цветов и побегов. Клубника образует много цветочных стеблей, но не все они дадут плоды. Поэтому, чтобы растение не тратило энергию на бесплодные цветы, их следует удалять. Также стоит обрезать побеги, которые уже принесли урожай, чтобы стимулировать рост новых.

Не забывайте также о защите растения от вредителей и болезней. Регулярно осматривайте клубнику и при необходимости обрабатывайте ее специальными средствами. Это поможет сохранить здоровье растения и продлить его плодоношение.

Кроме того, стоит учитывать погодные условия. Если лето оказалось сухим и жарким, необходимо увеличить частоту полива и обеспечить растению достаточное количество влаги. В случае дождливой погоды, стоит обратить внимание на дренажную систему, чтобы избежать застоя воды у корней.