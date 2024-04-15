Садоводы очень любят жимолость за то, что проста в уходе

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Рассказываем как размножать жимолость

2:00
Садоводство » Деревья и кустарники

Жимолость — это плодовый кустарник, который широко распространён в северных регионах Европы и Азии. Его ягоды имеют кисло-сладкий вкус и богаты витаминами и антиоксидантами. Жимолость легко размножать и выращивать.

Рассказываем как размножать жимолость
Фото: commons.wikimedia.org by Max071086 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Существует несколько способов размножения жимолости: черенкование, деление куста и семенное размножение. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Черенкование — это наиболее распространенный способ размножения жимолости. Для этого необходимо взять здоровый побег длиной около 10-15 см и удалить с него нижние листья. Затем побег нужно посадить в подготовленную почву на глубину около 5 см. Через несколько недель побег начнет пускать корни и можно будет пересадить его на постоянное место.

Деление куста — это еще один простой способ размножения жимолости. Для этого необходимо выкопать куст и разделить его на несколько частей, каждая из которых должна иметь корни и несколько побегов. Затем разделенные кусты можно посадить в грунт на расстоянии около 1 метра друг от друга.

Семенное размножение — это более трудоемкий способ, который используется для получения новых сортов жимолости. Для этого необходимо собрать спелые ягоды и извлечь из них семена. Затем семена нужно высушить и посадить в грунт на глубину около 1 см. После появления всходов, растения нужно пересадить на постоянное место.

Важно помнить, что жимолость предпочитает солнечные или полутенистые места с плодородной почвой. Также необходимо регулярно поливать растения и подкармливать органическими удобрениями.

При правильном уходе жимолость начнет плодоносить уже на второй год после посадки. Ягоды созревают в июне-июле и могут использоваться для приготовления вкусных десертов, варенья и компотов. Кроме того, жимолость является отличным медоносом и привлекает полезных насекомых в сад.

Как размножить жимолость. Укоренение черенков. Быстро и просто
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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