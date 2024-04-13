Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Машков и Гармаш будут конкурировать друг с другом за роль князя Ярослава Мудрого
Телеведущая Сябитова использует денежное дерево для привлечения богатства
Иосиф Пригожин назвал рэпера Macan исполнителем номер один в России
Аналитик Антонов: путь к новой важной отметке – 96 рублей за доллар уже открыт
Фитнес-тренер объяснила появление боли в шее
Ветеринары рассказали, как распознавать заболевания домашних питомцев
Вот пять способов использования косметики, которая не подошла вам
Соседи певицы Пугачевой в деревне Грязь рассказали о проблемах шоумену Барецкому
Специалист автосервиса раскрыл, почему россияне отказываются покупать машины с вариатором
Не завязывается капуста? Причин почему этого происходит может быть очень много

Как решить проблему с капустой, которая не завязывается в кочан

2:54
Садоводство » Овощи

В процессе выращивания капусты, как и любых других растений, могут возникнуть проблемы, которые могут негативно сказаться на урожае. Одной из таких проблем является ситуация, когда капуста не образует кочаны или делает это очень медленно. Это может быть вызвано различными факторами, включая неправильный уход, погодные условия или проблемы с почвой.

Как решить проблему с капустой, которая не завязывается в кочан
Фото: unsplash.com by Marta Reis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Правильный выбор сорта капусты

Первый шаг в решении проблемы с незавязыванием кочанов капусты — это выбор подходящего сорта для вашего региона и климата. Некоторые сорта капусты лучше адаптированы к определенным условиям, чем другие. Например, некоторые сорта более устойчивы к низким температурам, а другие лучше переносят жару. Обратитесь к местнему садоводческому центру или специалистам, чтобы получить рекомендации относительно подходящих сортов капусты для вашего региона.

Обеспечение правильного ухода

Уход за капустой играет ключевую роль в формировании кочанов. Вот несколько важных аспектов ухода:

  • поддержание почвы в хорошем состоянии: Капуста любит плодородные и хорошо дренированные почвы. Убедитесь, что почва обогащена компостом или другими органическими удобрениями.
  • полив: Регулярный полив важен для роста капусты. Недостаток влаги может замедлить образование кочанов. Однако избегайте излишнего залегания воды, так как это может привести к гниению корней.
  • удаление сорняков: Сорняки конкурируют с капустой за питательные вещества и влагу, поэтому важно регулярно удалять их.
  • укрытие: В случае резкого падения температуры или экстремальной жары, укрытие капусты может помочь обеспечить оптимальные условия для ее роста.

Проверка наличия вредителей и болезней

Некоторые вредители и болезни могут также препятствовать образованию кочанов капусты. Регулярно осматривайте растения на наличие вредителей, таких как белокочанная капустная белянка или бабочка-капустница, и боритесь с ними с помощью соответствующих методов контроля.

Правильное время посадки

Неправильное время посадки также может быть причиной проблем с образованием кочанов. Убедитесь, что саженцы капусты высажены в почву вовремя, учитывая рекомендации посевного календаря для вашего региона.

Применение подкормок

Иногда капуста нуждается в дополнительном питании для успешного формирования кочанов. Подкармливайте растения удобрениями, богатыми азотом, фосфором и калием, чтобы обеспечить им необходимые питательные вещества.

Следуя этим советам и рекомендациям, вы сможете повысить вероятность успешного образования кочанов капусты и получить богатый урожай этого полезного овоща. Помните, что терпение и последовательность в уходе за растениями играют важную роль в достижении хороших результатов.

Почему капуста не завязывается в кочан? Наши действия
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Полученное Еленой Степаненко наследство в Сочи риэлторы оценили в 73 миллиона рублей

Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.

Наследство, которое Елена Степаненко получила от подруги, оценивается в 73 миллиона рублей
Оргкомитет Игр дружбы не получал отказ от участия атлетов из Бразилии и КНР
Алексей Сорокин заявил, что в оргкомитет Игр дружбы не поступала информация об отказе от участия атлетов из Бразилии и КНР
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Кошки-тихони: 3 породы, которые гарантированно не повредят ваше имущество
Запад никогда не сможет удовлетворить растущую жадность Владимира Зеленского Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Рассказываем о кинзе и кориандре, чтобы вы знали отличия
Главная археологическая сенсация: открытие черепа, подтверждающего древнее происхождение Homo sapiens
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Последние материалы
Машков и Гармаш будут конкурировать друг с другом за роль князя Ярослава Мудрого
Телеведущая Сябитова использует денежное дерево для привлечения богатства
Как решить проблему с капустой, которая не завязывается в кочан
Иосиф Пригожин назвал рэпера Macan исполнителем номер один в России
Аналитик Антонов: путь к новой важной отметке – 96 рублей за доллар уже открыт
Фитнес-тренер объяснила появление боли в шее
Ветеринары рассказали, как распознавать заболевания домашних питомцев
Вот пять способов использования косметики, которая не подошла вам
Соседи певицы Пугачевой в деревне Грязь рассказали о проблемах шоумену Барецкому
Специалист автосервиса раскрыл, почему россияне отказываются покупать машины с вариатором
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников