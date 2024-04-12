Это растение привлекает необычными листьями: за это его называют золотым деревом

Посадите интересное растение аукубу

0:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Аукуба — это популярное растение для украшения интерьеров квартир. Его естественная среда обитания находится в восточных странах.

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Аукуба процветает при хорошем, но рассеянном освещении. Подкармливать растение рекомендуется раз в неделю весной и летом органическими и минеральными удобрениями. На листьях располагаются золотистые вкрапления, что дало растению другое название — "золотое дерево".

В озеленении помещений обычно используются два вида: японская и гималайская аукуба. Поливать это экзотическую растение следует умеренно, ориентируясь на просыхание верхнего слоя почвы. Важно избегать застоя воды, так как избыток влаги может вызвать появление чёрных пятен на листьях.

Весной рекомендуется проводить обрезку для формирования кроны и создания аккуратной и пышной формы.