Быстро озелените участок: вот что нужно посадить

Быстрый способ озеленения участка

Создание красочного цветочного сада — это долгий процесс. Когда только приобретаешь участок, хочется сразу же привести его в порядок и оживить красками.

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Быстрый способ озеленения — использование быстрорастущих растений, которые уже через некоторое время порадуют глаз своим цветением.

Сначала стоит посадить однолетние растения, которые сразу же украсят участок яркими цветами. Среди них:

Бархатцы, цветущие практически всё лето в разных оттенках.

Годеция, с крупными цветами и продолжительным цветением.

Эшшольция, цветущая обильно и разнообразно.

Из многолетников можно использовать:

Люпин, интересный своими соцветиями, цветущий в мае и июне, с возможностью повторного цветения в августе.

Аквилегию с красивыми цветами и ажурными листьями.

Рудбекию — неприхотливое растение, цветущее осенью.



Среди кустарников стоит обратить внимание на:

Форзицию, первоцвет весной с ярким внешним видом.

Буддлею, обильно цветущую и привлекающую бабочек.

Пузыреплодник, образующий густой куст с красивыми листьями и цветками.

Также важно учесть вьющиеся растения, такие как жимолость, ипомея и тунбергия, которые быстро разрастаются и помогут оживить участок.