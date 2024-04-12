Быстро озелените участок: вот что нужно посадить
Быстрый способ озеленения участка
Создание красочного цветочного сада — это долгий процесс. Когда только приобретаешь участок, хочется сразу же привести его в порядок и оживить красками.
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Быстрый способ озеленения — использование быстрорастущих растений, которые уже через некоторое время порадуют глаз своим цветением.
Сначала стоит посадить однолетние растения, которые сразу же украсят участок яркими цветами. Среди них:
- Бархатцы, цветущие практически всё лето в разных оттенках.
- Годеция, с крупными цветами и продолжительным цветением.
- Эшшольция, цветущая обильно и разнообразно.
Из многолетников можно использовать:
- Люпин, интересный своими соцветиями, цветущий в мае и июне, с возможностью повторного цветения в августе.
- Аквилегию с красивыми цветами и ажурными листьями.
- Рудбекию — неприхотливое растение, цветущее осенью.
Среди кустарников стоит обратить внимание на:
- Форзицию, первоцвет весной с ярким внешним видом.
- Буддлею, обильно цветущую и привлекающую бабочек.
- Пузыреплодник, образующий густой куст с красивыми листьями и цветками.
Также важно учесть вьющиеся растения, такие как жимолость, ипомея и тунбергия, которые быстро разрастаются и помогут оживить участок.
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Способы озеленения загородного участка
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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