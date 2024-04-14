Это растение станет отличным элементом ландшафтного дизайна

Украсьте сад этой елью

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Ландшафт

Ель Коника — популярное растение в ландшафтном дизайне благодаря своей конической кроне. Часто используется для озеленения садов на открытой местности и в контейнерах на патио, террасах и балконах.

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Это растение, выносливое и приспособленное к разным климатическим условиям, может расти практически в любом регионе нашей страны. Однако его рост медленный, всего до 6 см в год, и с возрастом замедляется до 3 см в год. Крона у молодых деревьев может быть бесформенной, но к 6-7 годам она приобретает аккуратную форму.

Ель Коника может жить до 50 лет, но плохо переносит загрязнение воздуха в городских условиях. Идеальное место для посадки — открытое место с хорошим освещением и плодородной почвой, но далеко от строений или других деревьев, чтобы избежать заболеваний. Весной рекомендуется укрытие от солнечных лучей, а также проведение санитарной обрезки для поддержания формы.

Благодаря медленному росту ель Коника подходит для клумб и хорошо сочетается с другими растениями, дополняя ландшафтные композиции или выступая в качестве центрального элемента.