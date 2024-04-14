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Это растение станет отличным элементом ландшафтного дизайна

Украсьте сад этой елью

1:12
Садоводство » Ландшафт

Ель Коника — популярное растение в ландшафтном дизайне благодаря своей конической кроне. Часто используется для озеленения садов на открытой местности и в контейнерах на патио, террасах и балконах.

Украсьте сад этой елью
Фото: commons.wikimedia.org by Athantor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic l

Это растение, выносливое и приспособленное к разным климатическим условиям, может расти практически в любом регионе нашей страны. Однако его рост медленный, всего до 6 см в год, и с возрастом замедляется до 3 см в год. Крона у молодых деревьев может быть бесформенной, но к 6-7 годам она приобретает аккуратную форму.

Ель Коника может жить до 50 лет, но плохо переносит загрязнение воздуха в городских условиях. Идеальное место для посадки — открытое место с хорошим освещением и плодородной почвой, но далеко от строений или других деревьев, чтобы избежать заболеваний. Весной рекомендуется укрытие от солнечных лучей, а также проведение санитарной обрезки для поддержания формы.

Благодаря медленному росту  ель Коника подходит для клумб и хорошо сочетается с другими растениями, дополняя ландшафтные композиции или выступая в качестве центрального элемента.

Ель коника совет по уходу
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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