Делимся советами по уходу вишни, чтобы был хороший урожай

Как ухаживать за вишней весной?

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Весна - это время пробуждения природы, когда все вокруг оживает и начинает цвести. И в этот прекрасный сезон особенно важно уделить внимание уходу за садом, в том числе и за вишней. Ведь именно весной формируется будущий урожай этого вкусного фрукта. Чтобы получить богатый урожай вишни, необходимо правильно ухаживать за ней весной.

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Для начала важно провести санитарную обрезку вишни. Она поможет избавиться от повреждённых и больных веток, а также создать правильную форму кроны дерева. Обрезка проводится до начала сокодвижения, чтобы не повредить растение. Также важно удалить сорняки и опавшие листья вокруг вишни, чтобы предотвратить распространение болезней.

После обрезки необходимо провести подкормку вишни. Для этого можно использовать органические удобрения, такие как компост или перегной. Они обогатят почву необходимыми питательными веществами и способствуют росту и развитию растения. Также можно использовать минеральные удобрения, но следует помнить, что их необходимо применять с осторожностью, чтобы не переборщить.

Весной важно также обеспечить вишне достаточное количество влаги. Если весна дождливая, то дополнительного полива может и не понадобиться. Но если весна сухая, то необходимо поливать вишню каждую неделю, особенно в период цветения и образования завязей. Важно помнить, что вишня любит влажную почву, но не переносит застоя воды.

Ещё одна важная процедура весной - это обработка вишни от вредителей и болезней. Для этого можно использовать специальные препараты, которые продаются в магазинах. Но если вы предпочитаете экологически чистый подход, то можно обойтись народными средствами, например, настоем чеснока или раствором мыла. Важно проводить обработку вишни в теплую и безветренную погоду, чтобы препараты успели высохнуть на растении.

Наконец, не забывайте следить за погодными условиями и защищать вишню от внезапных заморозков. Если прогнозируется ночной мороз, то можно накрыть вишню агроволокном или специальной пленкой.