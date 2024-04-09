Рассказываем о преимуществах посадки бархатцев о которых вы могли не знать

Какие вредители боятся бархатцев?

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Бархатцы — это растения с красивыми и яркими цветами, которые часто используются для украшения садов и парков. Но мало кто знает, что они также могут быть полезными в борьбе с вредителями. Действительно, бархатцы могут быть отличным средством для борьбы с вредными насекомыми и грызунам

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В первую очередь, стоит отметить, что бархатцы содержат в своем составе особые вещества, которые отталкивают многих вредителей. Например, многие насекомые не любят запах эфирных масел, которые выделяют бархатцы. Это делает их отличным средством для защиты других растений от вредителей. Поэтому, посадив бархатцы рядом с овощным или цветочным садом, вы можете снизить риск нападения насекомых на ваши растения.

Кроме того, бархатцы могут быть полезными в борьбе с грызунами, такими как мыши и крысы. Они не только отталкивают их своим запахом, но и могут служить препятствием для их передвижения. Бархатцы имеют густую и плотную листву, которая может затруднить проход грызунов. Кроме того, их корни имеют специальные волокна, которые могут остановить движение грызунов под землей.

Но какие именно вредители боятся бархатцев? В первую очередь, это муравьи, тли, моль и многие другие насекомые, которые могут нанести вред вашим растениям. Также бархатцы могут быть полезными в борьбе с вредными жуками, такими как жук-олень или жук-хрущак. Они не только отталкивают их своим запахом, но и могут препятствовать их размножению, так как их цветы содержат вещества, которые могут повредить яйца жуков.

Кроме того, бархатцы могут быть полезными и для борьбы с вредителями в доме. Например, если у вас есть проблемы с тараканами или муравьями, то можно посадить бархатцы на подоконнике или в горшках внутри дома. Их запах будет отталкивать насекомых и поможет избежать нападения на ваш дом.

Но не стоит забывать, что бархатцы также могут привлекать полезных насекомых, таких как пчелы и осы.