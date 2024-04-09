Это растение прекрасно украсит сады, парки и ваш участок

Как ухаживать за магнолией?

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Магнолия - это красивое и изысканное растение, которое украшает наши сады и парки. Она является одной из самых популярных декоративных культур, но при этом требует особого ухода и внимания. В этой статье мы расскажем о том, как правильно ухаживать за магнолией, чтобы она радовала вас своими красками и ароматом каждый год.

Фото: commons.wikimedia.org by Moonik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Выбор места для посадки

Первое и самое важное правило ухода за магнолией - это правильный выбор места для ее посадки. Магнолия любит солнечные места, но при этом нуждается в защите от прямых солнечных лучей в жаркие летние дни. Идеальным местом для посадки будет полутенистое место под деревом или кустарником. Также важно учитывать, что магнолия не любит сквозняков и сильных ветров, поэтому выбирайте защищенное от них место.

Подготовка почвы и посадка

Магнолия предпочитает рыхлые и плодородные почвы с нейтральной или слегка кислой реакцией. Перед посадкой рекомендуется подготовить почву, добавив в нее перегноя или компоста. Также можно добавить небольшое количество кислоты для создания оптимальной кислотности почвы. Посадку магнолии лучше проводить весной или осенью, когда почва еще не замерзла или не пересохла.

Полив и удобрение

Магнолия любит умеренный полив, поэтому не переусердствуйте с его количеством. Важно следить за тем, чтобы почва была влажной, но не пересыхала. Летом, в период цветения, полив нужно увеличить, чтобы цветы не увядали. Также рекомендуется удобрять магнолию органическими удобрениями весной и осенью. Это поможет растению лучше расти и цвести.

Обрезка и формирование кроны

Магнолия не нуждается в частой обрезке, но иногда ее можно подстригать для формирования красивой кроны. Обрезку лучше проводить в конце зимы или в начале весны, до начала активного роста растения. Удаляйте только сухие и поврежденные ветки, не удаляя более трети общего объема кроны.