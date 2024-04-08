Идеален для начинающих садоводов: этот очаровательный цветок отлично растёт и неприхотлив

Этот цветок подходит для начинающих садоводов

0:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Этот привлекательный цветок идеально подходит для любого сада благодаря своему изящному внешнему виду и устойчивости. Речь об аквилегии.

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Она известна также как орлик, водосбор или сапожки. Является многолетним растением, достигающим высоты до 100 см. Её цветки чаще всего двухцветные, в июне-июле она обильно цветёт.

Для успешного развития предпочитает слегка затенённое положение и плодородный, увлажнённый грунт. Аквилегия обладает высокой зимостойкостью, и её редко нужно укрывать, за исключением молодых растений.

Разнообразие сортов с эффектными расцветками делает аквилегию прекрасным выбором для любой цветочной композиции и хорошо сочетается с другими растениями, такими как папоротники, хосты, гейхеры, астильбы, люпины и ирисы.