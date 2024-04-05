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Почему яблоня перестала плодоносить, что делать?

Как поддерживать продуктивность яблонь на постоянном уровне

1:40
Садоводство

Часто садоводы сталкиваются с тем, что яблони перестают плодоносить. Обычно год или два с небольшим урожаем сменяются годами очень обильного урожая. Если яблоня перестала плодоносить и не приносит яблок уже несколько лет подряд, то этому может быть несколько причин:

Как поддерживать продуктивность яблонь на постоянном уровне
Фото: commons.wikimedia.org by Лобачев Владимир is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
  1. Недостаток питательных веществ. Яблоням требуется много питательных веществ для плодоношения. Если почва бедна питательными веществами, то дереву может не хватать ресурсов для плодоношения. Решение: подкормка удобрениями.
  2. Болезни или вредители. Заболевания или вредители могут ослабить дерево и препятствовать плодоношению. Решение: обработка от вредителей и болезней.
  3. Неправильная обрезка. Неправильная обрезка может привести к уменьшению плодоношения. Решение: правильная обрезка дерева.
  4. Старение дерева. С возрастом плодоношение может уменьшаться. Решение: замена старого дерева на новое. Старение яблони зависит от сорта и условий выращивания. Обычно яблони начинают плодоносить на 4-8 год после посадки, а активное плодоношение длится 10­­­­­­­­­­­­­­­­­­­- 15 лет. После этого плодоношение уменьшается и дерево переходит в стадию старения. В этом возрасте дереву требуется особый уход и внимание, чтобы продлить его жизнь и сохранить плодоношение.

Важно следить, чтобы плодоношение было регулярным, но в то же время не истощало силы яблони, ибо чрезмерное обилие плодов может привести к ослаблению дерева и при неблагоприятной погоде зимой она может погибнуть.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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