Почему яблоня перестала плодоносить, что делать?

Как поддерживать продуктивность яблонь на постоянном уровне

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Часто садоводы сталкиваются с тем, что яблони перестают плодоносить. Обычно год или два с небольшим урожаем сменяются годами очень обильного урожая. Если яблоня перестала плодоносить и не приносит яблок уже несколько лет подряд, то этому может быть несколько причин:

Фото: commons.wikimedia.org by Лобачев Владимир is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Недостаток питательных веществ. Яблоням требуется много питательных веществ для плодоношения. Если почва бедна питательными веществами, то дереву может не хватать ресурсов для плодоношения. Решение: подкормка удобрениями. Болезни или вредители. Заболевания или вредители могут ослабить дерево и препятствовать плодоношению. Решение: обработка от вредителей и болезней. Неправильная обрезка. Неправильная обрезка может привести к уменьшению плодоношения. Решение: правильная обрезка дерева. Старение дерева. С возрастом плодоношение может уменьшаться. Решение: замена старого дерева на новое. Старение яблони зависит от сорта и условий выращивания. Обычно яблони начинают плодоносить на 4-8 год после посадки, а активное плодоношение длится 10­­­­­­­­­­­­­­­­­­­- 15 лет. После этого плодоношение уменьшается и дерево переходит в стадию старения. В этом возрасте дереву требуется особый уход и внимание, чтобы продлить его жизнь и сохранить плодоношение.

Важно следить, чтобы плодоношение было регулярным, но в то же время не истощало силы яблони, ибо чрезмерное обилие плодов может привести к ослаблению дерева и при неблагоприятной погоде зимой она может погибнуть.