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Из плодов этого кустарника готовят джемы, компоты и варение. Посадить его можете и вы на своём участке

Кустарник бузина, который широко известен своими лекарственными свойствами

1:58
Садоводство » Деревья и кустарники

Бузина чёрная, или еuropean elderberry (Sambucus nigra), — это древесное кустарниковое растение, широко распространённое в Европе, Азии и Северной Америке. Бузина чёрная известна своими лекарственными свойствами и широким спектром использования в кулинарии и парфюмерии.

Кустарник бузина, который широко известен своими лекарственными свойствами
Фото: commons.wikimedia.org by Gary Houston is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этот кустарник может достигать высоты до 6 метров и обладает протяженными соцветиями белого цвета, что делает его очень декоративным растением. Плоды бузины чёрной — это темно-фиолетовые ягоды диаметром около 5 мм, которые созревают летом. Они являются источником витаминов С и Р, а также содержат органические кислоты, флавоноиды и антоцианы.

Бузина чёрная имеет множество полезных свойств для здоровья. Её плоды обладают противовоспалительным, антивирусным и иммуномодулирующим действием, помогают при гриппе, простуде, а также при аллергических реакциях. В народной медицине из ягод бузины чёрной готовят отвары, настои, сиропы и настойки.

Кроме лекарственных свойств, бузина чёрная также используется в кулинарии. Из её плодов готовят джемы, компоты, варенья, соки и наливки. Их добавляют в выпечку, кисели, коктейли и даже в салаты.

Кустарник бузина чёрная отличается неприхотливостью и устойчивостью к неблагоприятным условиям. Можно выращивать как в саду, так и в горшке на балконе. Чтобы получить хороший урожай ягод, растению необходимо обеспечить доступ к солнечному свету и умеренный полив.

Бузина чёрная — это удивительное растение с множеством преимуществ. Она не только украшает сад своими ароматными цветами, но и является источником ценных питательных веществ с лечебными свойствами. Поэтому выращивание бузины чёрной на своём участке будет отличным решением для всех, кто заботится о своём здоровье и любит ухаживать за садом.

Уход за растениями: бузина чёрная. Виды, посадка, уход
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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