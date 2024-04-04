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Знали ли вы, что запахи растений не только привлекают опылителей, но и отпугивают растений: делимся ими

Запахи каких растений помогут отпугнуть мышей?

2:00
Садоводство » Вредители и болезни

Запахи играют важную роль в жизни растений. Они помогают им привлекать опылителей, отпугивать вредителей и защищать себя от болезней. Но мало кто знает, что некоторые запахи могут быть эффективным средством отпугивания мышей.

Запахи каких растений помогут отпугнуть мышей?
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Мыши питаются различными растениями, оставляя за собой разрушенные корни и пожеванные листья. Кроме того, мыши могут переносить опасные болезни, такие как лихорадка Лайма и геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Поэтому важно знать, какие растения могут помочь отпугнуть этих вредителей.

Одним из самых эффективных растений, которые могут отпугнуть мышей, является мята. Ее сильный аромат отталкивает не только мышей, но и других вредителей, таких как муравьи и тараканы. Мята может быть выращена в саду или огороде, а также использована в виде эфирного масла. Для этого достаточно нанести несколько капель масла на ватный шарик и расположить его в местах, где часто появляются мыши.

Ещё одним эффективным растением является лаванда. Ее аромат не только приятен для человека, но и отталкивает мышей. Лаванда может быть выращена в саду или огороде, а также использована в виде сухих цветов или эфирного масла. Для отпугивания мышей можно разместить сухие цветы лаванды в местах, где они часто появляются, или нанести несколько капель масла на ватный шарик и расположить его в углах комнаты.

Также эффективным средством отпугивания мышей является розмарин. Его сильный аромат отталкивает не только мышей, но и других вредителей, таких как муравьи и тараканы. Розмарин может быть выращен в саду или огороде, а также использован в виде сухих листьев или эфирного масла. Для этого достаточно разместить сухие листья розмарина в местах, где часто появляются мыши, или нанести несколько капель масла на ватный шарик и расположить его в углах комнаты.

Эти растения избавят от мышей
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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