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Этот распространённый вредитель роз приносит серьёзный ущерб

Как защитить розы от тли?

2:05
Садоводство » Цветы

Тля – распространённый вредитель роз, который может нанести серьезный ущерб растениям, если его не контролировать. Тля питается соком растений, что приводит к замедлению роста, деформации листьев и образованию липкой медвяной росы, которая привлекает других вредителей и способствует росту плесени.

Как защитить розы от тли?
Фото: Aphid - Bladluizen by Paul van de Velde is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Методы борьбы с тлей на розах

Химические методы

  • Инсектициды: существуют различные инсектициды, которые можно использовать для борьбы с тлей на розах. Выбирайте инсектициды, специально разработанные для борьбы с тлей, и строго следуйте инструкциям на этикетке.
  • Масло нима: масло нима – натуральный инсектицид, который может эффективно бороться с тлей. Опрыскивайте розы маслом нима каждые 7-10 дней.

Биологические методы

  • Божьи коровки и златоглазки: божьи коровки и златоглазки являются естественными хищниками тли. Поощряйте их присутствие в вашем саду, предоставляя им убежища, такие как кучи веток или цветы, которые привлекают этих насекомых.
  • Мыльный раствор: раствор хозяйственного мыла может использоваться для уничтожения тли на розах. Смешайте 1 столовую ложку жидкого хозяйственного мыла в 1 литре воды и опрыскайте им розы.
  • Масло мяты перечной: эфирное масло мяты перечной обладает репеллентным действием против тли. Добавьте несколько капель масла мяты перечной в воду и опрыскайте розы.

Профилактические меры:

  • регулярно осматривайте розы на наличие признаков тли. Раннее обнаружение позволит вам принять меры прежде, чем вредитель распространится;
  • обеспечьте розы необходимыми питательными веществами и влагой. Здоровые растения менее уязвимы к вредителям;
  • удалите с роз все заражённые листья и стебли. Это поможет предотвратить распространение тли.

Защитить розы от тли можно с помощью комбинации химических, биологических и профилактических методов. Постоянный мониторинг растений, своевременное лечение и правильный уход помогут сохранить ваши розы здоровыми и красивыми.

Тля, трипсы, паутинный клещ. Лечим розы от вредителей правильно
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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