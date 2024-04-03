Пакетики от чая не выкидываю: вот как использую их в саду уже много лет — бесплатное удобрение для сада

Как использовать заварку на участке

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Заварка очень полезна для огорода. Это бесценный ресурс. Заварка не только разрыхляет почву и повышает её плодородие, но и избавляет от многих вредителей и болезней растений.

Фото: https://www.flickr.com/photos/lara604/4576053784/ by Lara604 from Seattle, WA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам садовода Светланы, ведущей Дзен-канал "Уральская провинция", она тщательно собирает заварку всю зиму, подсушивает и хранит их на веранде. Когда приходит весна, у ней нет проблем с удобрением почвы под разные культуры.

Для почвы самое важное — образование гумусного слоя. Это процесс, который происходит только при наличии достаточного количества органики. Сегодня доступность органических удобрений ограничена из-за их высокой стоимости.

Садовод использует "выварки" после заварки чая как мульчу для огорода и добавляет её в почву перед посадкой растений. Это позволяет почве становиться плодородной без дополнительных затрат на минеральные удобрения. Такой подход помогает перейти на органическое земледелие, минимизируя использование "химии" на участке.