Пакетики от чая не выкидываю: вот как использую их в саду уже много лет — бесплатное удобрение для сада

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Как использовать заварку на участке

1:01
Садоводство » Советы

Заварка очень полезна для огорода. Это бесценный ресурс. Заварка не только разрыхляет почву и повышает её плодородие, но и избавляет от многих вредителей и болезней растений.

Как использовать заварку на участке
Фото: https://www.flickr.com/photos/lara604/4576053784/ by Lara604 from Seattle, WA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам садовода Светланы, ведущей Дзен-канал "Уральская провинция", она тщательно собирает заварку всю зиму, подсушивает и хранит их на веранде. Когда приходит весна, у ней нет проблем с удобрением почвы под разные культуры.

Для почвы самое важное — образование гумусного слоя. Это процесс, который происходит только при наличии достаточного количества органики. Сегодня доступность органических удобрений ограничена из-за их высокой стоимости.

Садовод использует "выварки" после заварки чая как мульчу для огорода и добавляет её в почву перед посадкой растений. Это позволяет почве становиться плодородной без дополнительных затрат на минеральные удобрения. Такой подход помогает перейти на органическое земледелие, минимизируя использование "химии" на участке.

Чайные пакетики для земли. Улучшаем структуру почвы. Всё в дело. #огородныеработы #garden #чай
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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