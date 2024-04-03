Заварка очень полезна для огорода. Это бесценный ресурс. Заварка не только разрыхляет почву и повышает её плодородие, но и избавляет от многих вредителей и болезней растений.
По словам садовода Светланы, ведущей Дзен-канал "Уральская провинция", она тщательно собирает заварку всю зиму, подсушивает и хранит их на веранде. Когда приходит весна, у ней нет проблем с удобрением почвы под разные культуры.
Для почвы самое важное — образование гумусного слоя. Это процесс, который происходит только при наличии достаточного количества органики. Сегодня доступность органических удобрений ограничена из-за их высокой стоимости.
Садовод использует "выварки" после заварки чая как мульчу для огорода и добавляет её в почву перед посадкой растений. Это позволяет почве становиться плодородной без дополнительных затрат на минеральные удобрения. Такой подход помогает перейти на органическое земледелие, минимизируя использование "химии" на участке.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.