Специально выращиваю полынь на участке: вот для чего это делаю — не могу нарадоваться эффекту

Зачем выращивать полынь на участке

0:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Некоторые дачники специально выращивают полынь на участке. Садовод, ведущий Дзен-канал "Огородная фанатка" делится, что оставляет несколько кустов под деревьями, возле теплицы и по дорожкам. Однако всходы полыни на грядках удаляет, чтобы она не распространилась слишком сильно.

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В июне садовод обрезает полынь один раз, чтобы кусты стали более пышными. В конце июля, когда полынь уже созрела с семенами, садовод снова её обрезает, чтобы собрать полынные веники. Она развешивает их в бане и в подвале дома, чтобы отпугивать мышей и других вредителей, а также для приятного аромата.

Раньше в бане муравьи были проблемой, но с тех пор как садовод начала использовать полынь, они ушли и больше не возвращаются. Садовод также развешивает полынные веники в подвале для отпугивания мышей.