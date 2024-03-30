Цветёт всё лето: рассказываем как вырастить космею

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Делимся секретами выращивания космеа

2:10
Садоводство » Цветы

Космеа - это красивое и нежное растение, которое прекрасно украсит любой сад или домашний интерьер. Она относится к семейству астровых и произрастает в Южной Африке, но благодаря своей красоте и неприхотливости, была распространена по всему миру.

Делимся секретами выращивания космеа
Фото: commons.wikimedia.org by Rameshng is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Выращивание космеа не требует особых усилий и знаний, поэтому даже начинающие садоводы могут справиться с этим растением. Она может быть выращена как в горшках, так и в открытом грунте.

Перед посадкой космеи необходимо выбрать подходящее место. Она предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени. Важно, чтобы почва была хорошо дренированной и плодородной. Если почва слишком кислая, можно добавить известь или древесную золу.

Семена космеи можно посадить в грунт весной или осенью. Для этого необходимо сделать небольшие ямки глубиной около 1 см и разместить в них по 2-3 семени. После посадки необходимо умеренно полить почву и подождать, пока появятся первые всходы.

Если вы решили выращивать космею в горшке, то необходимо выбрать достаточно большой и прочный горшок, так как растение может достигать высоты до 60 см. Важно также обеспечить хорошую дренажную систему, чтобы избежать застоя воды.

Космея не требует особого ухода, но регулярный полив и подкормки помогут ей расти крепкой и здоровой. В период цветения рекомендуется удобрять растение раз в 2-3 недели органическими или минеральными удобрениями.

Одной из главных причин популярности космеи является её красивое и обильное цветение. Она может радовать своими яркими и разнообразными цветами с июня по сентябрь. Цветки космеи могут быть белыми, розовыми, красными, фиолетовыми или желтыми, а также иметь различные оттенки и комбинации цветов.

Если вы хотите, чтобы космея цвела ещё более обильно, то рекомендуется удалять увядшие цветы и срезать цветоносы после цветения. Это стимулирует растение к образованию новых бутонов и продлевает период цветения.

Космея.Посадка и уход
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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