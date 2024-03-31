Эти сорта тыквы — словно мёд: сладкие, сочные, имеют насыщенный вкус

Тыква — зимний овощ-гигант! Оранжевая, сладкая и питательная. Опытный садовод Дзен-канала "ТАЁЖКА №8", который много лет выращивает овощ, назвал самые вкусные сорта.
Все они отличаются плотной сочной мякотью и насыщенным вкусом. В них содержится много сахара, поэтому их можно употреблять сырыми — это очень полезно. Эти сорта хранятся отлично.
Сорт "Пастила-Шампань" имеет интересную форму и серо-розовый цвет. Вкус у неё замечательный, она большая и, возможно, сложновато сразу съесть всю, поэтому лучше заморозить её кусочками.
"Хоккайдо" и "Золотая Груша" похожи — они небольшие, около полутора килограммов весом, идеальны для приготовления наполовину или запекания. Их вкус потрясающий, а цвет почти красный.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.