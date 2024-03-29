Посадите и забудьте: этот сорт томатов хорошо завязывает плоды даже при жаре, легко переносит похолодание и не болеет

Сорт томатов "Асвон"

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Этот сорт томатов обладает высокой урожайностью, устойчивостью к болезням и прекрасным вкусовыми качествами. О нём рассказал садовод в своём Дзен-канале "Маленькая Дача".

Фото: Made it myself / Travail personnel by Niek Willems is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Речь о гибриде "Асвон". Этот компактный ранний сорт идеально подходит для открытого грунта. Его можно просто посадить и забыть, пишет садовод. Этот сорт не требует пасынкования, хорошо завязывает плоды даже при жаре, легко переносит похолодание и не болеет. Плоды круглые, красные, весом до 70 грамм, идеально подходят для засолки, так как не растрескиваются. Высота куста не превышает 40 сантиметров, и его не обязательно подвязывать.

"Плодоношение у него длительное, весь куст усеян помидорками, на вкус очень приятные, мякоть достаточно плотная", — пишет садовод.

Из него также можно делать томатный сок. Он получается очень густым и вкусным.

В рассаде кусты выглядят очень красиво, похоже на маленькие ёлочки.