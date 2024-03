Посадите и забудьте: этот сорт томатов хорошо завязывает плоды даже при жаре, легко переносит похолодание и не болеет

Этот сорт томатов обладает высокой урожайностью, устойчивостью к болезням и прекрасным вкусовыми качествами. О нём рассказал садовод в своём Дзен-канале "Маленькая Дача".

Фото: Made it myself / Travail personnel by Niek Willems is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic