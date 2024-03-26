Сохраняем луковицу гиацинта для будущего цветения

Как успешно сохранить луковицу гиацинта после цветения?

2:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Гиацинт — эффектное и ароматное растение, которое каждый год радует нас своими яркими и сочными цветами. Но когда гиацинт отцветает, многие садоводы остаются в недоумении, как правильно сохранить луковицу для будущего цветения. В этой статье мы расскажем вам о всех необходимых шагах, чтобы успешно пересадить и сохранить луковицу гиацинта.

Фото: flickr.com by Roman Boed is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Первое, что нужно сделать, когда гиацинт отцветает, это ожидать, пока его цветы полностью осушатся. Это очень важно, так как цветы служат питательным источником для луковицы, а только после полного перераспределения питательных веществ можно двигаться дальше.

Далее аккуратно обрежьте стебель растения почти до уровня земли. Оставьте маленькую часть, чтобы она могла служить ориентиром для следующего процесса. Затем, оставьте луковицу в земле на протяжении примерно месяца, чтобы она могла естественным образом просохнуть и созреть. Важно не раньше времени выкапывать луковицу, так как она продолжает аккумулировать питательные вещества для следующего года.

Когда настало время, выкопайте луковицу осторожно, не повредив её. Обычно это происходит в первой половине лета, когда гиацинт окончательно закончил свой вегетационный период. Очистите луковицу от почвы и остатков растения, используя мягкую щётку или просто промойте её.

После очистки луковицу нужно приготовить к хранению. Для этого дайте ей просохнуть в тени на несколько дней. Затем удалите остатки тканей, а именно — облупившийся внешний слой. Оставьте только здоровые и целые луковицы для дальнейшего использования.

Теперь, когда луковицы готовы к хранению, найдите тёмное, прохладное и сухое место для их размещения. Хороший вариант — картонная коробка или пакет. Оберните каждую луковицу в газету или салфетку, чтобы предотвратить их контакт друг с другом и повреждение. Уложите луковицы рядами и аккуратно закройте контейнер.

Проверяйте луковицы время от времени, чтобы убедиться, что все они остаются здоровыми и не поражены гнилью. Если вы заметите признаки повреждения, удалите повреждённые экземпляры, чтобы предотвратить распространение инфекции на остальные луковицы.

И вот ваша гиацинтовая луковица готова к хранению! Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете сохранить свои луковицы гиацинта и на следующий год получить прекрасные и яркие цветы. Не теряйте время и обеспечьте успешную перезимовку своих гиацинтов прямо сейчас!