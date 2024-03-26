Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта переезжает к отцу
Диетолог Ковальков: молочные продукты способствуют набору веса
SR: в Бразилии близ следов динозавров обнаружены сделанные людьми рисунки
Куриные ножки, запечённые с грибным соусом: нежный сливочный вкус и аромат шампиньонов
Китайские производители электромобилей занимают центральное место на автосалоне в Бангкоке
Россияне снова кинулись брать ипотеку
Ветеринары ответили, как сохранить шерсть питомца здоровой
Пять причин, почему дезодорант перестал работать: сохраняем свежесть и комфорт
BPT: стамбульский футбольный клуб "Фенербахче" может сменить лигу из-за нападения на игроков
Делимся методами, которые помогут помочь в борьбе со слизнями

Можно ли избавиться от слизней на даче?

2:21
Садоводство » Вредители и болезни

Слизни — это неприятные гости, которые могут попортить нам настроение и нанести вред растениям на нашей даче. Многие садоводы задаются вопросом: возможно ли избавиться от этих нежелательных существ, не прибегая к использованию химических веществ? Давайте рассмотрим несколько методов, которые могут помочь в борьбе со слизнями на даче.

Можно ли избавиться от слизней на даче?
Фото: Own work by GIRAUD Patrick is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Одним из самых эффективных способов является физическое удаление слизней. Для этого можно пройтись по участку утром или вечером, когда эти существа наиболее активны. Подберите специальные перчатки и аккуратно собирайте их, помещая в ведро с мыльной водой. Используйте лопатку или палку, чтобы переворачивать камни и декоративные предметы, под которыми могут прятаться слизни.

Ещё одним способом борьбы с слизнями является создание преграды из материалов, которые они не могут преодолеть. Например, по периметру дачного участка можно установить специальные полосы из медной фольги или крупного щебня. Слизни не переносят контакт с такими материалами и будут оставаться на расстоянии от вашего сада.

Другой способ — использование натуральных репеллентов. Вода с добавлением чеснока или перца может отпугнуть слизней. Поливайте вашу землю этой смесью, особенно в те места, где они предпочитают кормиться. Кроме того, вы можете приготовить настой из неприятно пахнущих растений, например, мытника, и поливать им растения на участке. Эта запаховая барьера будет действовать как отпугивающий фактор для слизней.

Также необходимо помнить о превентивных мерах, чтобы предотвратить появление слизней на вашей даче. Постарайтесь держать ваш участок в чистоте и порядке. Уберите мусор и укромные места, где отлично себя чувствуют эти создания. Также следите за уровнем влажности почвы. Слизни любят влажные места, поэтому регулярно проводите подсыпку сухой земли вокруг растений.

Избавление от слизней на даче возможно при помощи различных методов. Физическое удаление, создание преград, использование натуральных репеллентов и предотвращение появления новых особей — все эти приемы могут помочь вам в борьбе со слизнями. Давайте постараемся сохранить нашу дачу здоровой и красивой, минимизируя влияние этих вредителей и наслаждаясь своим садоводческим трудом.

Как избавиться от слизней без химии? Посадите эти растения в огороде!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Клематис, которым покрывают заборы, стены и деревья. Лозы растения очень изящные

Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.

Впечатляющий вид: рассказываем о растении, которое имеет очень яркие цветки
Две страны ЕС скоро начнут выдавать «шенген» россиянам
Новая эра путешествий: шенгенские визы для стран ЕС с 31 марта 2024 года
Путин не поверил Западу. За жертвы в "Крокусе" ответят террористы в Киеве
Стало известно, когда выйдут отмененные из-за теракта в "Крокусе" шоу "Маска" и "Сокровища Императора"
Легион "Свобода России"* — проект спецслужб в "обёртке" РОА Алексей Гончаров Желание счастья для всех у Льва Толстого сформировалось ещё с детства Сергей Лебедев Месть за "Крокус": ВКС РФ после нанесения ударов по зданиям ГУР, ударили по центрам СБУ в Киеве Любовь Степушова
Как выбрать самую ласковую кошку: какие породы можно выделить на фоне других
Поклонники в панике. Онкобольную Миддлтон увезли из Виндзора на вертолете
В время награждения Алины Горносько на соревнованиях в Греции звучал фрагмент из Первого концерта Чайковского
В время награждения Алины Горносько на соревнованиях в Греции звучал фрагмент из Первого концерта Чайковского
Последние материалы
Куриные ножки, запечённые с грибным соусом: нежный сливочный вкус и аромат шампиньонов
Китайские производители электромобилей занимают центральное место на автосалоне в Бангкоке
Россияне снова кинулись брать ипотеку
Можно ли избавиться от слизней на даче?
Ветеринары ответили, как сохранить шерсть питомца здоровой
Пять причин, почему дезодорант перестал работать: сохраняем свежесть и комфорт
BPT: стамбульский футбольный клуб "Фенербахче" может сменить лигу из-за нападения на игроков
Дизайнеры назвали 3 способа, как разделить одну комнату на две
Planet Today: археологи обнаружили артефакты древнего портового города в Керпе
Рэпер Гуф опубликовал фото со своей новой пассией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников