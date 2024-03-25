Рассказываем по каким причинам кислотность почвы может возрастать и почему это не есть хорошо

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Дачнику на заметку: чем опасна кислая почва?

2:37
Садоводство » Советы

Кислая почва — одна из самых опасных проблем, с которыми сталкиваются сельскохозяйственные предприятия и садоводы. Её контролирование и преодоление требуют серьезных усилий и специализированных знаний. Под воздействием различных факторов, кислотность почвы может возрастать, что имеет негативные последствия для растительного роста и плодородия земли.

Дачнику на заметку: чем опасна кислая почва?
Фото: Own work by M Tullottes is licensed under public domain

Одной из главных проблем, связанных с кислотностью почвы, является ее низкое содержание основных питательных веществ. Кислая почва не способна надлежащим образом удерживать минеральные и органические элементы, необходимые для развития растений. Это означает, что культуры, выращиваемые на такой почве, становятся недостаточно питательными, что сказывается на их росте и развитии. Урожайность таких полей значительно снижается, что приводит к экономическим потерям для фермеров и сельскохозяйственных предприятий.

Кроме того, кислая почва оказывает негативное воздействие на микробиологическую активность почвеного слоя. Например, на ней накапливаются токсичные соединения, такие как алюминий и железо, которые являются продуктами переработки минералов при высокой кислотности. Эти токсины могут оказывать вредное влияние на микроорганизмы, необходимые для разложения органического материала и цикла питательных веществ.

Кроме того, кислая почва не способна эффективно задерживать влагу. Увеличение кислотности создает преграды для развития микроорганизмов, которые помогают удерживать влагу в почве. Это приводит к низкой устойчивости к засухе и требует дополнительного полива для обеспечения нормального роста растений. Избыточный полив в свою очередь может приводить к вымыванию питательных веществ из почвы и загрязнению окружающей среды.

Одним из основных методов коррекции кислых почв является использование известняков для нейтрализации кислотности и повышения содержания основных элементов. Однако этот процесс требует времени и дополнительных затрат. Кроме того, при недостаточном контроле или неправильном применении известкования, может возникнуть и другая проблема — пересыщение почвы основными элементами.

В целом, кислая почва представляет значительную опасность для сельскохозяйственных предприятий и садоводов. Она снижает плодородие земли, влияет на рост растений и урожайность, затрудняет доступ к питательным веществам и влаге. Поэтому контроль и управление кислотностью почвы являются важными задачами для обеспечения успешного сельского хозяйства и садоводства.
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Отчего закисляется почва? Способы раскисления
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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