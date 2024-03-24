Посадите это под сиренью: оформите оригинально приствольный круг кустов — эти растения идеально подойдут

Для посадки под сиренью подойдут хосты и ясколка войлочная

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Многие выращивают в садах сирень, но земля под кустом зачастую зарастает травой и выглядит не очень декоративно. Попробуйте посадить хосты. Они обожают полутень или кружевную тень, поэтому они чувствуют себя комфортно под сиренью.

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Стоит подкармливать их 2-3 раза в сезон полным минеральным удобрением и органикой.

Big Mama - это впечатляющий вид хосты, который выглядит изумительно. Размер её листьев достигает 70-80 см, а одно растение может занимать площадь до 1,5 м². Цвет листвы переходит от серо-голубого к сине-зелёному, а цветение происходит в середине лета бледно-сиреневыми цветками на высоких побегах.

Blue Ivory - красивая небольшая хоста с оригинальными листьями двойной окраски. Центральная часть листьев имеет сине-зелёный цвет, а кайма — кремово-белый. Цветки фиолетовые и появляются в июле. Размер взрослого растения составляет от 40-50 см до 80-100 см в высоту и до 100 см в диаметре. Зимостойкость такая же, как у Big Mama.

Рядом с сиренью эффектно смотрится ясколка войлочная. Это невысокое, до 30 см, декоративное многолетнее растение, которое цветёт обильно, образуя "подушку" из многочисленных белых цветков и серебристо-белых листиков. Цветение происходит с мая по июнь, а после подрезается кустик и ожидается повторное цветение в августе. Ясколка войлочная неприхотлива и высоко зимостойка до -40°C.

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