Этот сорт капусты — мечта для хозяек: идеален для хранения и квашения

"Agressor F1" — это поздний гибридный сорт капусты от Syngenta

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

"Agressor F1" — это поздний гибридный сорт капусты от Syngenta с периодом созревания от 130 до 150 дней и продолжительным сроком хранения до 5 месяцев. Средний вес кочанов составляет 3.5-4 кг.

Фото: Own work by Blossom Ozurumba is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот сорт капусты привлекателен своим внешним видом: плотные зелёные кочаны с желтовато-кремовым разрезом. Форма кочанов плоско-округлая, хотя они имеют некоторую склонность к округлой форме. Листья сочные, хрустящие, плотно прилегают, без "лохматости", с небольшим вогнутым краем и умеренным восковым налетом.

"Agressor F1" — мечта для хозяек, так как идеально подходит для длительного хранения и квашения. Этот сорт также привлекателен для хозяев благодаря своей неприхотливости, жаро- и хладостойкости.

Урожайность "Agressor F1" варьируется от 430 до 650 центнеров с гектара в зависимости от условий агротехники. В Московской области можно достичь максимального урожая до 800 центнеров с гектара.