Эти сорта томатов прекрасно растут в холодных регионах: огородница из Сибири выращивает их без теплицы и получает щедрый урожай

Эти томаты отличаются крупными плодами. Они подходят для выращивания в холодных регионах без теплицы. Подборкой поделилась огородница из Сибири "Огородная азбука Ольги Черновой".

Фото: Own work by Medved' is licensed under public domain