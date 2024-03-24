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Эти сорта томатов прекрасно растут в холодных регионах: огородница из Сибири выращивает их без теплицы и получает щедрый урожай

Сорта томатов "Сибирское яблоко", "Кенигсберг золотой", "Золотые купола", "Кенигсберг красный"

Садоводство » Овощи

Эти томаты отличаются крупными плодами. Они подходят для выращивания в холодных регионах без теплицы. Подборкой поделилась огородница из Сибири "Огородная азбука Ольги Черновой".

Сорта томатов "Сибирское яблоко", "Кенигсберг золотой", "Золотые купола", "Кенигсберг красный"
Фото: Own work by Medved' is licensed under public domain

"Кенигсберг золотой" представляет собой индетерминантный сорт, который выращивается как в открытом грунте, так и в теплицах. Плоды этого сорта имеют крупный размер, они вытянутые и ярко-оранжевого цвета, а также очень сочные. Вес плодов достигает до 300 грамм. Куст этого томата достигает высоты до 180 см, требует подвязки и формируется в два стебля.

"Кенигсберг красный" - это индетерминантный сорт, который также подходит для выращивания как в теплицах, так и на открытом грунте. Плоды этого сорта имеют красный цвет и перцевидную форму, достигая веса до 300 грамм. Этот сорт известен своей высокой урожайностью и рекомендуется вести в один или два ствола.

"Золотые купола" - это детерминантный сорт, достигающий высоты от 90 до 150 см и подходящий для выращивания как в теплицах, так и на открытом грунте. Плоды этого сорта сердцевидные, желтого цвета, их вес может достигать от 400 до 800 грамм. Этот сорт также известен как "великан".

"Сибирское яблоко" - среднеранний, вкусный и урожайный сорт с красивыми плодами жемчужно-розового цвета. Растение высотой 1,5-1,8 метра, обильно плодоносит округлыми плодами весом до 200 грамм.

Ранее мы рассказали, что нельзя делать с клубникой весной.

Сибирское яблоко! Полный видео обзор томата
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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