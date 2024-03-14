Это растение превратит ваш сад в тропический рай: привлекает своей насыщенно-зелёной листвой и крупными гроздьями ярких цветков

Этот изысканный кустарник в настоящее время украшает частные участки и улочки южных городов своим великолепным видом. Речь о кампсисе. Он привлекает внимание своей насыщенно-зелёной листвой и крупными гроздьями ярких цветков. Цветёт с июня по сентябрь.
Лучше всего его выращивать на восточной или южной стороне участка, защищенного от ветра. Предпочтительно располагать кустарник подальше от окон, чтобы избежать скопления насекомых вокруг него.
Кампсис не требует особо плодородной почвы, но важно, чтобы она была рыхлой и содержала достаточно питательных веществ. Хотя он считается экзотическим, относительно неприхотлив и не требует особого ухода. Регулярная обрезка помогает предотвратить его перерастание. Подкормки нужны редко, но иногда можно использовать удобрения с азотом или фосфором.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.