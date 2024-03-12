Это популярное растение обожают дачники: идеально для добавления в суп и замораживания

Щавель — многолетнее растение с вкусными листьями

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Щавель — это многолетнее растение с короткими разветвлёнными корнями и стеблями, достигающими высоты до метра. Первые ростки появляются сразу после таяния снега, а листья — уже в конце мая. Цветы щавеля зеленовато-коричневые, собранные в небольшие метелки.

Фото: creativecommons.org by SB_Johnny is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Первое упоминание об этом растении относится к XII веку во Франции, где его полезные свойства и пикантный вкус были оценены очень рано. В нашей стране щавель долго рассматривался как сорняк, и только в последние несколько веков начали ценить его вкус и лечебные свойства.

Растение устойчиво к морозам, но требует достаточного увлажнения, поскольку стебли и листья нуждаются в воде. Оно может расти на одном месте до 4 лет. Садовод-любитель Галина в своём Дзен-канале "Галина-садовод любитель" рассказала, что выращивает щавель из семян.

Огородница собирает нежные зелёные листочки щавеля и замораживает их на зиму для добавления в борщ.