Это популярное растение обожают дачники: идеально для добавления в суп и замораживания

Щавель — это многолетнее растение с короткими разветвлёнными корнями и стеблями, достигающими высоты до метра. Первые ростки появляются сразу после таяния снега, а листья — уже в конце мая. Цветы щавеля зеленовато-коричневые, собранные в небольшие метелки.
Первое упоминание об этом растении относится к XII веку во Франции, где его полезные свойства и пикантный вкус были оценены очень рано. В нашей стране щавель долго рассматривался как сорняк, и только в последние несколько веков начали ценить его вкус и лечебные свойства.
Растение устойчиво к морозам, но требует достаточного увлажнения, поскольку стебли и листья нуждаются в воде. Оно может расти на одном месте до 4 лет. Садовод-любитель Галина в своём Дзен-канале "Галина-садовод любитель" рассказала, что выращивает щавель из семян.
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