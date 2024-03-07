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Что привлекает крыс в сад на участок и как их отпугнуть

Эти факторы только привлекают крыс

3:18
Садоводство » Советы

Крысы — нежелательные гости в любом саду или на участке. Они могут нанести значительный ущерб урожаю, а также стать разносчиками болезней. Вот некоторые факторы, которые привлекают крыс в сад и на участок, а также советы о том, как их отпугнуть.

Эти факторы только привлекают крыс

Пищевые источники

  • Открытые пищевые отходы: Не оставляйте остатки еды или пищевые отходы на открытом воздухе. Используйте крытые мусорные контейнеры и регулярно их опорожняйте.
  • Компостные кучи: Крысы могут быть привлечены гниющими органическими веществами, такими как пищевые отходы, в компостных кучах. Убедитесь, что ваша компостная куча хорошо проветривается и регулярно переворачивается.
  • Урожай: Урожай фруктов и овощей, особенно спелый и гниющий, может привлечь крыс. Регулярно собирайте урожай и быстро убирайте любые упавшие или испорченные плоды.

Укрытия

  • Густая растительность: Крысы ищут места, где они могут укрыться и построить гнезда. Избегайте густых зарослей возле вашего дома или сада. Регулярно подстригайте траву и кустарники.
  • Мусор и хлам: Крысы любят прятаться в мусоре и хламе. Уберите все ненужное из сада и участка, включая строительные материалы, старую мебель и пустые контейнеры.
  • Норы: Крысы могут строить норы в земле или под строениями. Заделывайте любые отверстия или трещины в фундаменте или стенах зданий.

Вода

  • Стойкая вода: Крысы нуждаются в доступе к воде, так что стоячая вода в прудах, бочках для дождевой воды или переполненных канавах может их привлечь. Устраняйте любые источники стоячей воды.
  • Пьющие птицы: Пьющие птицы и другие поилки для животных могут также привлекать крыс. По возможности их следует располагать подальше от вашего дома и сада.

Как отпугнуть крыс

  • Используйте средства отпугивания: Существуют коммерческие средства отпугивания крыс, такие как репелленты с запахом или ультразвуковые устройства. Они не всегда эффективны, но могут помочь отпугнуть крыс.
  • Высаживайте растения-отпугиватели: Некоторые растения, такие как мята, эвкалипт и чеснок, имеют запах, отталкивающий крыс. Высаживайте эти растения по периметру вашего сада или участка.
  • Используйте ловушки: Ловушки для крыс могут быть эффективны, если их правильно расположить и приманкить. Размещайте ловушки в местах, где есть признаки активности крыс, таких как норы, места кормления или следы на земле.
  • Держите домашних животных в помещении: Домашние животные могут привлечь крыс, если они оставляют еду или отходы на открытом воздухе. Держите домашних животных в помещении, когда это возможно, и убирайте их отходы немедленно.
  • Обратитесь к профессионалам: Если вам не удается избавиться от крыс самостоятельно, обратитесь к профессиональному дератизатору. Они могут провести комплексную обработку, чтобы избавиться от крыс и предотвратить их повторное появление.

Регулярные осмотры вашего сада и участка на наличие признаков активности крыс и принятие упреждающих мер по устранению факторов, которые их привлекают, помогут вам предотвратить их вторжение и сохранить ваш сад свободным от вредителей.

Изгнание мышей и крыс! Самая простая и доступная приманка
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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