Этот цветок универсален и неприхотлив: садоводы выбирают его для ландшафтного дизайна

Молочай садовый пользуется широкой популярностью в ландшафтном дизайне благодаря своей универсальности и неприхотливости. Это компактный кустарник округлой формы, достигающий 50-60 см в высоту. Его густые соцветия, чаще всего жёлтого цвета, появляются в апреле-мае.
Молочай предпочитает хорошо освещённые или полутенистые места и не требует особой почвы. В удобрениях нуждается только на неплодородных грунтах, где достаточно использовать комплексные минеральные удобрения 2-3 раза за лето.
Поливать молочай нужно только в период засушливой погоды, при систематическом выпадении осадков поливы не требуются. Некоторые сорта могут распространяться слишком активно, поэтому их рост следует ограничивать.
Большинство видов молочая устойчивы к морозам, но некоторые теплолюбивые сорта лучше дополнительно укрывать зимой. Важно помнить, что млечный сок растения ядовит, поэтому при работе с ним следует использовать перчатки. Размещать растение лучше там, где оно может расти несколько лет, например, в альпинариях или в бордюрах.
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