Этот цветок универсален и неприхотлив: садоводы выбирают его для ландшафтного дизайна

Молочай пользуется широкой популярностью в ландшафтном дизайне

1:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Молочай садовый пользуется широкой популярностью в ландшафтном дизайне благодаря своей универсальности и неприхотливости. Это компактный кустарник округлой формы, достигающий 50-60 см в высоту. Его густые соцветия, чаще всего жёлтого цвета, появляются в апреле-мае.

Фото: Own work by Jakob Zweep is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Молочай предпочитает хорошо освещённые или полутенистые места и не требует особой почвы. В удобрениях нуждается только на неплодородных грунтах, где достаточно использовать комплексные минеральные удобрения 2-3 раза за лето.

Поливать молочай нужно только в период засушливой погоды, при систематическом выпадении осадков поливы не требуются. Некоторые сорта могут распространяться слишком активно, поэтому их рост следует ограничивать.

Большинство видов молочая устойчивы к морозам, но некоторые теплолюбивые сорта лучше дополнительно укрывать зимой. Важно помнить, что млечный сок растения ядовит, поэтому при работе с ним следует использовать перчатки. Размещать растение лучше там, где оно может расти несколько лет, например, в альпинариях или в бордюрах.