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Сейчас самое время начать правильно ухаживать за виноградом. Тогда летом он вас порадует плодами!

Что нужно сделать с виноградом весной, чтобы летом быть с урожаем

2:08
Садоводство » Советы

Виноград — это одна из самых популярных и любимых культур в садоводстве. Его сладкие и сочные ягоды не только приятно украшают сад, но и являются ценным источником витаминов и питательных веществ. Чтобы получить хороший урожай винограда летом, необходимо правильно ухаживать за ним весной.

Что нужно сделать с виноградом весной, чтобы летом быть с урожаем
Фото: agriplasticscommunity. com/wp-content/uploads/Cultivating-grapes-under-cover.jpg

Первое, что нужно сделать с виноградом весной — это обрезка. Она проводится в период покоя растения, когда снег еще не растаял и почва не прогрелась. Обрезка позволяет удалить старые и поврежденные ветки, а также формировать куст винограда для лучшего доступа к солнечному свету и воздуху. Это не только способствует росту и развитию растения, но и предотвращает развитие болезней.

Второе — это подкормка винограда. Весной растение нуждается в дополнительном питании для активного роста и формирования новых побегов. Для этого можно использовать органические удобрения, такие как компост или перегной, которые вносятся в почву вокруг куста. Также можно применять минеральные удобрения, богатые азотом, фосфором и калием.

Не менее важным этапом ухода за виноградом весной является обработка от вредителей и болезней. В это время растение наиболее уязвимо для атаки вредителей, поэтому необходимо проводить профилактические мероприятия. Для этого можно использовать биологические препараты или химические средства, но необходимо соблюдать инструкции и дозировки, чтобы не нанести вред растению.

Кроме того, весной необходимо проводить прореживание кустов винограда. Это позволяет убрать лишние побеги и оставить только самые сильные и здоровые, которые будут давать хороший урожай. Также стоит обратить внимание на поддержку растения, особенно если выращиваете его в виде шпалеры или арки. Весной можно укрепить опоры и привязать побеги к ним, чтобы они не повредились от ветра или дождя.

Наконец, не забывайте о поливе винограда весной. В это время растение активно растет и нуждается во влаге, особенно если весна сухая. Поливайте растение регулярно, но не заливайте, чтобы избежать загнивания корней.

При такой обрезке винограда вы всегда будете с урожаем! Обрезка винограда для начинающих!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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