Полынь - одно из популярных растений, которые высаживают опытные дачники

Много пользы для огорода приносит полынь. Какую именно?

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Полынь — это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.

Фото: creativecommons.org by Matt Lavin is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Во-первых, полынь обладает сильным ароматом, который отпугивает различных насекомых, таких как комары и мухи. Это очень важно для дачников, так как они проводят много времени на своих участках в долгие летние вечера. Полынь помогает сохранить приятную обстановку без постоянного беспокойства от насекомых.

Во-вторых, полынь хорошо себя чувствует на песчаной и каменистой почве, которая очень распространена на дачных участках. Она не требовательна к условиям выращивания и не нуждается в особом уходе. Благодаря своей способности переносить песчаную почву, полынь становится отличной растительным барьером для защиты участка от эрозии.

В-третьих, полынь имеет множество целебных свойств. Ее листья содержат эфирные масла, которые помогают снять воспаление, снимают боль и обладают антисептическим эффектом. Полынь часто используется в народной медицине для лечения ран, ссадин, кожных заболеваний и простудных заболеваний. Для использования в медицинских целях, листья и верхушки полыни могут собирать, сушить и использовать для приготовления настоек и отваров.

В-четвертых, полынь также обладает отличными кулинарными свойствами. Листья полыни могут использоваться в качестве пряностей для различных блюд и кондитерских изделий. Они придают особый вкус и аромат к блюдам.

Обратите внимание, что полынь имеет ярко выраженные лечебные свойства и может быть ядовитой, поэтому при использовании полыни в пищу необходимо соблюдать осторожность и дозировку.

Отметим, что полынь является очень универсальным растением, которое дачники высаживают на своих участках по нескольким причинам. Это отличное растение, которое помогает отпугнуть насекомых, сохранить участок от эрозии, имеет целебные свойства и может быть использовано в кулинарии.