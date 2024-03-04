Могут принести как пользу, так и вред: рассказываем какие растения можно сажать с луком

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Что посадить рядом с луком?

2:20
Садоводство » Советы

При выборе растений для посадки рядом с луком важно учитывать их взаимодействие и взаимное благоприятное влияние. Некоторые растения могут дополнять и даже улучшать рост и качество лука, в то время как другие могут нанести вред или конкурировать за питательные вещества и пространство.

Что посадить рядом с луком?
Фото: flickr. com by Eunice is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Один из наиболее распространенных партнеров для посадки рядом с луком — это морковь. Морковь и лук взаимодействуют на корневом уровне, образуя взаимодополняющую систему. Морковь помогает прогнозировать возможные атаки вредителей, таких как луковая муха, а также предотвращает усыхание почвы и конкурирует с сорняками, так как их корневые системы расположены на разных глубинах.

Однако рядом с луком следует избегать посадки других растений семейства луковых. Семейство луковых включает в себя растения, такие как чеснок, порей, шалфей, шалот, которые могут привлекать те же вредителей лука и позволить заражению распространиться. Кроме того, эти растения конкурируют за питательные вещества и могут негативно влиять на рост лука.

Возможными растениями-спутниками лука могут быть также базилик, укроп и петрушка. Эти травы имеют сильный аромат, который может отпугивать вредителей лука, таких как луковая муха и трипсы. Кроме того, эти растения являются гарнирами к луку и могут быть использованы вместе при приготовлении пищи.

Одной из самых популярных партнеров для посадки рядом с луком является капуста. Капуста помогает защитить лук от сорняков и предотвращает освобождение аммиака в почве, улучшая его качество. Кроме того, капуста может быть высажена в качестве "живого заграждения" для защиты лука от воздействия вредных насекомых.

Важно помнить, что при выборе растений-спутников необходимо учитывать их временные потребности и степень солнечного света. Луку требуется полное солнце, поэтому следует выбирать растения, которые также хорошо процветают на прямом солнце.

В конечном счёте, выбор растений для посадки рядом с луком будет зависеть от ваших предпочтений и целей. Экспериментируйте с разными сочетаниями, следите за ростом растений и выбирайте наиболее удачные комбинации, чтобы сделать ваш сад здоровым и обильным.

Что посадить с луком на одной грядке?! Какие овощи можно сеять рядом с луком?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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