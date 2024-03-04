Идеальное растение для южных широт РФ: шикарные необычные соцветия привлекают внимание

Юкка идеально подойдёт для выращивания на юге РФ

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Растение под названием юкка считается экзотическим в России, чаще всего встречается на Черноморском побережье. Его привлекательность заключается в вечнозелёных листьях и красивых соцветиях. В других местах страны оно редко встречается из-за необходимости укрытия на зиму.

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Листья юкки имеют заостренную форму и могут быть зелёными или сизыми. Цветки напоминают колокольчики и бывают белыми или кремово-зелёными. Они собраны в огромные соцветия, похожие на гроздья.

Растение любит солнечный свет и сухую погоду, хорошо переносит засуху благодаря развитой корневой системе и кожистым листьям, сохраняющим влагу. Юкка предпочитает проницаемую, хорошо дренированную почву, не переносит кислую среду.

Юкка отлично смотрится в саду в композициях с суккулентами и декоративными травами, идеально подходит для каменистых садиков или рокариев. Может расти в открытом грунте, контейнерах, на балконе и в комнатных условиях.