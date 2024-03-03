Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Британские ученые обнаружили способность кошек "манипулировать" хозяевами
Политик Вайтман: Израиль займёт агрессивную позицию в отношении РФ
Саентология для Тома Круза давно вышла за рамки "просто религии"
В чём польза чечевицы
Dragon Ball Xenoverse 2 выходит на новых консолях
Киф считает, что Любушкин получил травму в результате преднамеренного удара тафгая "Рейнджерс"
Автоэксперт перечислил главные ошибки водителей, приводящие к коррозии автомобиля
Зеленский заявил, что поведение партнёров "невозможно понять и забыть"
Правила ухода за петунией
Сохраните красоту гортензии на целый год: этот способ позволит долго любоваться цветами и вспоминать о лете

Как засушить цветы гортензии

2:04
Садоводство » Цветы

Цветки гортензии — это крупные эффектные цветы самых разных цветов, которые варьируются от голубых до красных и пурпурных, от белых до светло-зелёных. Гортензии относятся к тем цветочным растениям, сохранение которых практически не требует усилий — они сохнут примерно за две недели и могут храниться до года, пишет thespruce.com.

Как засушить цветы гортензии
Фото: creativecommons.org by Gaetano Cessati is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Идеальное время для срезки цветков гортензии для сушки — ближе к концу вегетационного периода (с августа по октябрь), когда более крупные лепестки начинают менять цвет и становиться похожими на бумагу, а крошечные цветки только начинают раскрываться.

Самая большая проблема, когда дело доходит до сушки гортензий, — это выбрать подходящее время для срезки соцветий. Если вы срежете стебли в разгар цветения, в них будет слишком много влаги, и они не высохнут достаточно быстро. Если вы срежете их слишком поздно, и они просто станут коричневыми. В зависимости от года бывает практически невозможно найти готовые к срезке цветы, на которых не было бы абсолютно никаких коричневых пятен, поэтому помните, что вы всегда можете удалить отдельные коричневые цветки до или после сушки.

Как засушить цветы

Может показаться нелогичным сушить цветы с помощью воды, но медленное высушивание гортензий помогает им сохранить цвет и форму. Срежьте каждый цветок под углом с помощью секатора, оставив стебель длиной от 12 до 18 дюймов. Удалите все листья со стебля.

Затем поставьте свежесрезанные цветы в вазу, наполните её примерно наполовину водой и поставьте в прохладное место, защищённое от прямых солнечных лучей. Следите за тем, чтобы не перегружать вазу стеблями, так как гортензия лучше всего сохнет, когда ей дают возможность "дышать".

Дайте воде полностью испариться из вазы. Обычно этот процесс занимает около двух-трех недель — в конце ваши гортензии должны быть сухими на ощупь, а стебли должны легко отламываться. На этом этапе они готовы к использованию.

Как сушить гортензию для зимних букетов
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Предсказание синоптика на март: от жарких ночей до морозных дней

Мартовские праздники в России всегда ассоциируются с непредсказуемой погодой: то тепло и солнечно, то внезапные снегопады и метели.

Вильфанд: перед 8 марта грянут январские морозы
Правила посадки семян арбузов и дыни на рассаду
Вырастите арбуз и дыню на участке: рассказываем, когда сеять семена на рассаду
Как им удалось построить такое: археологи обнаружили новые факты о древнем дольмене Менга, которые заставляют задуматься о способностях наших предков
У РФ есть время, чтобы найти адекватные ответы и подготовиться в случае, если на Украину будут поставлены самолеты F-16
ВС РФ широко наступает от Авдеевки, тяжёлые бои за Красногоровку Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
Как группа крови матери влияет на здоровье и умственные способности вашего ребенка
Взошла рассада. Дальше всё зависит от ухода за растениями
Президент Украины Зеленский в панике: ВСУ не смогут защитить Харьков от российских солдат
Президент Украины Зеленский в панике: ВСУ не смогут защитить Харьков от российских солдат
Последние материалы
ВС РФ широко наступает от Авдеевки, тяжёлые бои за Красногоровку
Британские ученые обнаружили способность кошек "манипулировать" хозяевами
Как засушить цветы гортензии
Политик Вайтман: Израиль займёт агрессивную позицию в отношении РФ
Саентология для Тома Круза давно вышла за рамки "просто религии"
В чём польза чечевицы
Dragon Ball Xenoverse 2 выходит на новых консолях
Киф считает, что Любушкин получил травму в результате преднамеренного удара тафгая "Рейнджерс"
Автоэксперт перечислил главные ошибки водителей, приводящие к коррозии автомобиля
Зеленский заявил, что поведение партнёров "невозможно понять и забыть"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников