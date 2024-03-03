Сохраните красоту гортензии на целый год: этот способ позволит долго любоваться цветами и вспоминать о лете

Как засушить цветы гортензии

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Цветки гортензии — это крупные эффектные цветы самых разных цветов, которые варьируются от голубых до красных и пурпурных, от белых до светло-зелёных. Гортензии относятся к тем цветочным растениям, сохранение которых практически не требует усилий — они сохнут примерно за две недели и могут храниться до года, пишет thespruce.com.

Фото: creativecommons.org by Gaetano Cessati is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Идеальное время для срезки цветков гортензии для сушки — ближе к концу вегетационного периода (с августа по октябрь), когда более крупные лепестки начинают менять цвет и становиться похожими на бумагу, а крошечные цветки только начинают раскрываться.

Самая большая проблема, когда дело доходит до сушки гортензий, — это выбрать подходящее время для срезки соцветий. Если вы срежете стебли в разгар цветения, в них будет слишком много влаги, и они не высохнут достаточно быстро. Если вы срежете их слишком поздно, и они просто станут коричневыми. В зависимости от года бывает практически невозможно найти готовые к срезке цветы, на которых не было бы абсолютно никаких коричневых пятен, поэтому помните, что вы всегда можете удалить отдельные коричневые цветки до или после сушки.

Как засушить цветы

Может показаться нелогичным сушить цветы с помощью воды, но медленное высушивание гортензий помогает им сохранить цвет и форму. Срежьте каждый цветок под углом с помощью секатора, оставив стебель длиной от 12 до 18 дюймов. Удалите все листья со стебля.

Затем поставьте свежесрезанные цветы в вазу, наполните её примерно наполовину водой и поставьте в прохладное место, защищённое от прямых солнечных лучей. Следите за тем, чтобы не перегружать вазу стеблями, так как гортензия лучше всего сохнет, когда ей дают возможность "дышать".

Дайте воде полностью испариться из вазы. Обычно этот процесс занимает около двух-трех недель — в конце ваши гортензии должны быть сухими на ощупь, а стебли должны легко отламываться. На этом этапе они готовы к использованию.