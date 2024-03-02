Делимся простыми советами, которые помогут повысить урожайность малины

Эти способы помогут добиться лучшего урожая малины

2:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Малина – одна из самых популярных ягодных культур, которая обладает не только вкусными и полезными плодами, но и ценится за высокую урожайность. Если вы хотите получить более обильный урожай малины на своём участке, есть несколько простых и эффективных способов повысить его.

Фото: creativecommons.org by Jim Clark is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

1. Выбор сорта

При планировании посадки малины важно выбрать подходящий сорт, который будет хорошо адаптирован к климатическим условиям вашего региона. Оптимальными сортами являются те, которые характеризуются хорошей укореняемостью, силой роста и высокой урожайностью. Обратите внимание на такие сорта, как "Глен Ампл", "Уилламетт", "Каролина" и "Полана".

2. Правильная подготовка почвы

Перед посадкой малины необходимо хорошо подготовить почву. Основные мероприятия включают в себя внесение органических удобрений (компост, перегной), а также измельчение и прополку площади. Это позволит создать оптимальные условия для роста корневой системы и гарантировать увеличение урожайности.

3. Правильное размещение растений

Очень важно выдерживать оптимальное расстояние между кустами малины. Рекомендуется соблюдать интервал 40-60 см между растениями, чтобы обеспечить достаточную доступность воздуха и света для каждого куста. Это способствует адекватному питанию растений и борьбе с возможными заболеваниями.

4. Полив и удобрение

Малина требует регулярного полива, особенно в период цветения и плодоношения. Следите за влажностью почвы и поддерживайте ее на оптимальном уровне. Кроме того, регулярно вносите органические и минеральные удобрения, чтобы обеспечить растения необходимыми питательными веществами.

5. Обрезка и привязка растений

Обрезка и привязка растений малины позволяет контролировать рост, формировать кусты и обеспечивать лучшую вентиляцию и освещение. Удаляйте старые, больные и слабые побеги, а также укорачивайте верхушки, чтобы стимулировать рост боковых побегов. Кусты малины легко привязывайте к опорам, чтобы предотвратить их прогибание и разрушение.

6. Защита от вредителей и болезней

Не забывайте о регулярной защите малины от вредителей и болезней. Используйте натуральные и химические средства борьбы, следите за чистотой участка, удаляйте сорняки и уничтожайте пораженные растения, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Внедрение этих простых рекомендаций позволит вам повысить урожайность малины и получить больше вкусных и качественных ягод на вашем садовом участке. Следуйте этим методам и наслаждайтесь богатым урожаем каждый год.