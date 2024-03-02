Душистые травы — растения, которые не только украсят сад, но и будут полезны для использования на кухне.
Мята. Растёт как на солнце, так и в затенённых местах, предпочитает питательный рыхлый грунт и не переносит избыток влаги. Разрастается быстро и требует пересадки каждые 4 года.
Шалфей. Растение с фиолетовыми или синими соцветиями, наполняющее сад ароматом в конце весны и начале лета. Он предпочитает солнечное открытое место с скудным грунтом и не выносит тяжёлых почв.
Тимьян. Подходит для альпийских горок и как почвопокровник. Его также называют чабрецом и выращивают на солнечных местах с каменистым сухим грунтом. Обладает очень приятным ароматом, передаёт Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".
Существуют и другие интересные душистые травы, такие как розмарин, мелисса, лаванда, душица и майоран, которые также используются в кулинарии и для приготовления напитков.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.