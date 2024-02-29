Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Армия России заняла село Бердычи, где находится подбитый танк Abrams
Whatcar: лучшие семейные кроссоверы 2024
Специалисты представили обзор изменений в ценах на авиабилеты из Калининграда
Полковник ВСУ Владислав Селезнев: Украина находится в отчаянии из-за нехватки оружия
Как изменилась после обновления 1.9 игра Vampire Survivors
Себастьен Лекорню: Франция направит 100 беспилотников на Украину
Олег Иванников: Нового главкома ВСУ Александра Сырского могут заменить
Жители Югры организуют ужин для гостей из-за рубежа
Минобороны РФ: Сержант Соколов под плотным огнем противника восстановил связь в колонне
Данную методику используют садоводы для рассады, чтобы лучше росла

Можно ли подкармливать рассаду сахаром?

1:56
Садоводство » Советы

Подкармливание рассады сахаром является довольно контроверсиальной темой среди садоводов и огородников. Возникает вопрос: можно ли использовать сахар для удобрения и стимуляции роста рассады?

Можно ли подкармливать рассаду сахаром?
Фото: commons.wikimedia. org by KVDP is licensed under released into the public domain by the copyright holder

Вначале следует отметить, что сахар содержит углеводы, которые являются неорганическими компонентами растительных тканей. Таким образом, сахар может быть использован в качестве источника энергии и питательных веществ для растений.

Однако, необходимо помнить, что растения получают энергию и питательные вещества из почвы и света, благодаря процессу фотосинтеза. Согласно физиологии растений, они способны самостоятельно производить все необходимое для своего роста и развития.

Тем не менее, некоторые исследования показывают, что сахар может принести определенные выгоды для рассады. Он способствует ускорению образования корней, улучшает ассимиляцию питательных веществ и усиливает общий рост растений. Некоторые садоводы утверждают, что добавление небольшого количества сахара в воду для полива рассады способствует укреплению растений и повышению их стойкости к болезням и вредителям.

В то же время, другие исследователи и опытные садоводы считают, что подкармливание рассады сахаром не является необходимым и может быть излишним. Согласно их мнению, растения получают достаточно питательных веществ из грунта и подача дополнительных углеводов может нарушить баланс питательных веществ, вызвать избыточный рост или даже привести к развитию болезней.

Если вы решите попробовать данную методику, рекомендуется использовать небольшое количество сахара (1 чайную ложку на 1 литр воды) и наблюдать за реакцией рассады на данное удобрение. Важно помнить, что растения нуждаются в сбалансированном подходе к удобрению и поливу, а сахар должен использоваться с учетом специфических особенностей каждого вида растений и ростовых условий.

Сахар для рассады и растений: польза или вред
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Неопытные водители не знают, почему бывалые предпочитают ездить на скорости от 60 до 80 километров в час

Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.

На какой скорости расход топлива в машине минимален: водителям на заметку
Уничтожена ДРГ 73-го морского центра ССО, освобождён посёлок Бердычи
Сводка с фронта: русские заняли Орловку, гибель боевиков 73-го морского центра ССО
Опытные водители всегда прихватывают весной спирт в машину: новички не догадываются, зачем
Скрытые секреты Марса: атмосфера Красной планеты утекает в космос, учёные выясняют, как быстро Марс высыхал
Путин чётко сказал Западу — без сильной России прочный миропорядок невозможен Дмитрий Плотников "Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера Ирина Гусакова В хрустальном гробу принцесс хоронили неспроста Сергей Лебедев
Неопытные пальцатые водители не знают, что зимой лучше заправляться бензином АИ-92 вместо АИ-95
В американской тюрьме не смогли казнить пожилого убийцу, потому что не нашли у него вены
Как вкусно пожарить свинину с луком: блюдо готовится буквально за 20 минут в одной сковороде
Как вкусно пожарить свинину с луком: блюдо готовится буквально за 20 минут в одной сковороде
Последние материалы
Олег Иванников: Нового главкома ВСУ Александра Сырского могут заменить
Жители Югры организуют ужин для гостей из-за рубежа
Минобороны РФ: Сержант Соколов под плотным огнем противника восстановил связь в колонне
Чтобы заварить вкусный чай, нужно правильно закипятить воду
Изменения в ПДД заставляют водителей менять тактику при остановке ДПС
Владимир Сальдо: ВСУ потеряли около 20 солдат в ходе провальной операции на Тендровской косе
Бургундская смесь: идеальное решение для дачников
Кроссплей Remnant 2 стал доступен для всех платформ
В Госдепе США заявили, что Владимир Путин лично следит за конгрессом
Туристический поезд отправится в Краснодарский край
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников