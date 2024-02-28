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Главное - не переусердствовать. Рассказываем о подкормке петунии ещё до высадки в грунт

Как правильно подкормить петунию, чтобы долго радовала своим цветением

2:05
Садоводство » Цветы

Рассада петунии — это молодые растения, которые выращиваются из семян для последующей посадки в открытый грунт. Чтобы они хорошо развивались и радовали вас красивыми цветами, необходимо правильно подкормить их.

Как правильно подкормить петунию, чтобы долго радовала своим цветением
Фото: www.gardeningknowhow.com

Что нужно помнить при подкормке рассады петунии — важно тут не переусердствовать. Слишком большое количество удобрений может негативно повлиять на рост и развитие растений. Поэтому следуйте инструкциям на упаковке и не превышайте рекомендуемую дозу.

Важно также выбрать правильное удобрение для рассады петунии. Лучше всего подойдет комплексное удобрение с балансом основных питательных веществ — азота, фосфора и калия. Также обратите внимание на содержание микроэлементов, таких как железо, магний, цинк и др. Они не менее важны для здоровья растений.

Перед подкормкой рассады петунии, убедитесь, что почва в горшках или контейнерах влажная. Сухая почва может привести к ожогам корней от удобрений. Также не рекомендуется подкармливать рассаду сразу после пересадки — дайте растениям немного времени для адаптации к новой почве.

Подкормку рассады петунии можно проводить раз в 2-3 недели. Начинать стоит с момента появления первых настоящих листьев. Для этого можно использовать жидкие удобрения, разведённые в воде, или гранулированные удобрения, внесенные в почву.

Если вы хотите получить более обильное цветение у петуний, можно добавить в подкормку удобрение с повышенным содержанием калия. Оно способствует формированию бутонов и улучшает цветение.

Не забывайте также о регулярном поливе рассады петунии. Она нуждается во влаге для нормального роста и развития. При этом старайтесь не заливать растения, чтобы избежать гниения корней.

Подкормка рассады петунии — это важный этап в выращивании здоровых и красивых растений. Следуйте рекомендациям и не забывайте о балансе питательных веществ. Тогда ваша рассада петунии будет радовать вас своими яркими цветами и здоровым видом.

Подкормка петунии для разгона кустика. Ускоряем развитие рассады
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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