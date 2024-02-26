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Грызуны очень любят полакомиться на участке, но этого допустить нельзя

Избавляемся от грызунов раз и навсегда с вашего огорода

2:04
Садоводство » Советы

Грызуны могут стать настоящей проблемой для любого владельца участка. Они могут нанести значительный ущерб растениям, цветам и даже инфраструктуре. Кроме того, они могут быть носителями различных болезней и привлекать других вредителей. Поэтому важно знать, как избавиться от грызунов на участке.

Избавляемся от грызунов раз и навсегда с вашего огорода
Фото: "garden" by lakelou is licensed under CC BY 2.0.

В борьбе с грызунами особенным является предотвращение их появления на участке. Для этого необходимо убрать все места, где они могут обосноваться, такие как старые доски, кучи мусора, заросли травы и кустарников. Также следует регулярно убирать падающие фрукты и овощи, которые могут привлечь грызунов своим запахом.

Эффективным способом предотвращения появления грызунов является установка специальных препятствий. Например, можно использовать металлические сетки или заборы, которые не позволят грызунам проникнуть на участок. Также можно поставить ловушки или установить ультразвуковые отпугиватели, которые будут отпугивать грызунов своим звуком.

Если грызуны уже обосновались на участке, то необходимо принять меры по их уничтожению. Одним из самых распространённых методов является использование ядовитых приманок. Но следует быть осторожным при их использовании, чтобы не нанести вред другим животным или детям. Также можно применять специальные репелленты, которые отпугивают грызунов своим запахом.

Если вы не хотите использовать химические средства, то можно попробовать более естественные способы борьбы с грызунами. Например, можно посадить на участке растения, которые отпугивают грызунов своим запахом, такие как мята, чеснок или лаванда. Также можно использовать крысы-хищники, такие как кошки или собаки, которые будут ловить грызунов.

Но помните, что самым эффективным способом борьбы с грызунами является комплексный подход. Необходимо сочетать несколько методов, чтобы достичь наилучшего результата. Также следует регулярно проверять участок на наличие грызунов и принимать меры по их уничтожению сразу же, как только вы заметите их присутствие.

Как избавиться от мышей в саду и на даче. 100% избавление от мышей, крыс и прочих грызунов
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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