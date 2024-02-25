Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владимир Путин прокомментировал написание монографии, посвящённой 10-летию воссоединения России и Крыма
Стилист Скороходова рассказала про трендовые оправы очков весны-лета 2024 года
Врачи рассказали, как пожилым получать более качественную помощь врачей
ТОП-5 новых сортов белокочанной капусты для дачи
Соскин: Зеленский не может остановить саботаж фермеров Польши на границе
Вышел трейлер нового тактического сурвайвл-хоррора The Forever Winter
Nature: ученые США опровергли теорию об отсутствии головы у морских звезд
Tagesschau: Даже миллион артснарядов не помогут Киеву победить
Рейтинг внедорожников с запасным колесом на пятой двери: от бюджетных до роскошных моделей
Популярный и полезный фрукт. Как вырастить на участке авокадо в огороде

Выращивать на своём участке можно авокадо

2:10
Садоводство » Советы

Авокадо — это популярный и полезный фрукт, который можно выращивать прямо на своем участке. Это не только экономичный способ получить свежие и вкусные авокадо, но и интересное хобби для любителей садоводства.

Выращивать на своём участке можно авокадо
Фото: openverse by Kjokkenutstyr.net is licensed under CC BY-SA 2.0

Для начала, конечно, надо вы рать подходящее место для посадки. Авокадо любит теплый и солнечный климат, поэтому лучше всего выбрать для него место с южной или юго-восточной экспозицией. Также важно, чтобы в этом месте не было застоя воды, поэтому выбирайте участок с хорошей дренажной системой.

После выбора места необходимо подготовить почву. Авокадо предпочитает рыхлую и плодородную почву с нейтральной кислотностью. Если ваша почва не соответствует этим требованиям, можно добавить компост или перегноя для улучшения ее качества.

Далее приобрести саженец авокадо. Лучше всего выбирать саженцы возрастом от 1 до 2 лет, так как они лучше приживаются и быстрее начинают плодоносить. Также обратите внимание на состояние корней и листьев саженца — они должны быть здоровыми и без повреждений.

Перед посадкой саженца необходимо вырыть яму глубиной и шириной около 60 см. В дно ямы можно добавить небольшое количество песка для улучшения дренажа. Затем поместите саженец в яму и засыпьте его землей, оставляя небольшую ямку вокруг ствола для задержания влаги.

После посадки необходимо обеспечить регулярный полив и удобрение. Авокадо нуждается во влажной почве, поэтому поливайте его 2-3 раза в неделю в теплое время года. Также можно добавлять органические удобрения каждые 2-3 месяца для повышения плодородия почвы.

Важным моментом в выращивании авокадо является обрезка. Она необходима для формирования кроны и стимулирования роста и плодоношения. Обрезайте саженцы в начале весны, удаляя поврежденные и перекрывающие друг друга ветви.

Не забывайте также о защите от вредителей и болезней. Регулярно осматривайте растение на наличие вредителей и обрабатывайте его специальными препаратами при необходимости.

Как вырастить авокадо из косточки — самый эффективный способ!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Оставался неподвижным 34 миллиона лет: подо льдами Восточной Антарктиды обнаружили удивительные формы рельефа

Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.

Британские ученые обнаружили древний речной ландшафт подо льдами Антарктиды
13-кратный чемпион мира Фуркад призвал немецкого биатлониста Долля "наслаждаться до конца" на фоне новости о завершении карьеры
"Наслаждайся до конца": 13-кратный чемпион мира Фуркад высказался о намерении завершить карьеру Бенедиктом Доллем
Более красивый вид и пышное цветение: что делать, чтобы древовидная гортензия была красивой
Никогда не выбрасывайте луковую шелуху. Благодаря ей урожай огурцов намного больше
"Разбавление" элитных подразделений ВСУ пенсионерами ускорит поражение Киева Дмитрий Плотников Сенатор Рогозин: для зачистки Украины нужно применять самое могущественное оружие Олег Володин
Арбенина назвала кривоногими упырями организаторов фестиваля по чирлидингу, отменивших её концерты на Сахалине
Как понять, почему ваша кошка кусается во время ласк
В Совфеде описали будущую зачистку Украины "оружием, которое РФ ещё не применяла"
В Совфеде описали будущую зачистку Украины "оружием, которое РФ ещё не применяла"
Последние материалы
Выращивать на своём участке можно авокадо
Глава ГУР Украины Буданов анонсировал новые атаки ВСУ на Крымский мост
Константин Меладзе продолжает зарабатывать в России
Цены на отдых в Турции упадут на 20% для российских туристов
Экспертные советы: как сэкономить на покупке автомобиля в условиях дорожающего рынка
Немецкие ученые опровергли миф о вреде пить слабый алкоголь после крепкого
Science Daily: гнев может оказаться полезной эмоцией для решения сложных задач
Литва: депутаты нашли основание для сноса могил советских воинов
Жим на трицепс с высоким наклоном коленями для тренировки трицепсов
Секрет идеальных пельменей: почему их стоит замачивать перед варкой, чтоб не слипались
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников