Популярный и полезный фрукт. Как вырастить на участке авокадо в огороде

Выращивать на своём участке можно авокадо

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Авокадо — это популярный и полезный фрукт, который можно выращивать прямо на своем участке. Это не только экономичный способ получить свежие и вкусные авокадо, но и интересное хобби для любителей садоводства.

Фото: openverse by Kjokkenutstyr.net is licensed under CC BY-SA 2.0

Для начала, конечно, надо вы рать подходящее место для посадки. Авокадо любит теплый и солнечный климат, поэтому лучше всего выбрать для него место с южной или юго-восточной экспозицией. Также важно, чтобы в этом месте не было застоя воды, поэтому выбирайте участок с хорошей дренажной системой.

После выбора места необходимо подготовить почву. Авокадо предпочитает рыхлую и плодородную почву с нейтральной кислотностью. Если ваша почва не соответствует этим требованиям, можно добавить компост или перегноя для улучшения ее качества.

Далее приобрести саженец авокадо. Лучше всего выбирать саженцы возрастом от 1 до 2 лет, так как они лучше приживаются и быстрее начинают плодоносить. Также обратите внимание на состояние корней и листьев саженца — они должны быть здоровыми и без повреждений.

Перед посадкой саженца необходимо вырыть яму глубиной и шириной около 60 см. В дно ямы можно добавить небольшое количество песка для улучшения дренажа. Затем поместите саженец в яму и засыпьте его землей, оставляя небольшую ямку вокруг ствола для задержания влаги.

После посадки необходимо обеспечить регулярный полив и удобрение. Авокадо нуждается во влажной почве, поэтому поливайте его 2-3 раза в неделю в теплое время года. Также можно добавлять органические удобрения каждые 2-3 месяца для повышения плодородия почвы.

Важным моментом в выращивании авокадо является обрезка. Она необходима для формирования кроны и стимулирования роста и плодоношения. Обрезайте саженцы в начале весны, удаляя поврежденные и перекрывающие друг друга ветви.

Не забывайте также о защите от вредителей и болезней. Регулярно осматривайте растение на наличие вредителей и обрабатывайте его специальными препаратами при необходимости.