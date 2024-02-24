"Замечательный сосед": посадите рядом эти культуры для экономии места на участке

Несколько вариантов совместной посадки растений

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Определённые растения хорошо "уживаются" друг с другом. Посадка рядом позволяет сэкономить место и получить дополнительную пользу. Садовод Дзен-канала "Сад, огород, наука и … лень" делится удачными вариантами "соседства".

Фото: flickr. com by Harry Rose is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Томаты и свёкла. По словам огородника, такое соседство привело к тому, что свёкла выросла крупной и сочной, а помидоры были увешаны гроздьями.

Томаты и базилик. Они не только не мешают друг другу, но и улучшают вкус помидоров и помогают бороться с фитофторой.

Лук и морковь. Смешанная посадка лука и моркови не только помогает экономить место, но и защищает растения друг от друга. Морковь отпугивает луковую муху, а лук — морковную. Всем этим соседям хорошо вместе.

Огурцы и редиска. Перед посадкой огурцов садовод сеет редиску посередине грядки. Когда редиска всходит, высаживает рассаду огурцов по бокам. Такой подход позволяет использовать пространство максимально эффективно: под укрывным материалом растут и редис, и огурцы. Когда огурцы начинают распространяться, редиска уже съедена, и ничего не мешает огурцам заполнить свободное пространство.