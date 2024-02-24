Эти сорта винограда не требуется укрывать на зиму: топ-3

Эти сорта винограда можно выращивать без укрытия на зиму. Подборкой поделился садовод из Воронежской области в Дзен-канале "Сад, огород, наука и … лень".
"Лиепаяс Дзинтарс". Ранний сорт среднего размера, требует опылителя, характеризуется крупными янтарными ягодами с мускатным ароматом.
"Супага". Ранний сорт с крупными, зеленовато-жёлтыми ягодами, отличается высокой морозоустойчивостью и устойчивостью к болезням.
"Сукрибе". Очень ранний сорт средней массы гроздей, характеризуется сочными белыми ягодами и повышенной устойчивостью к грибным болезням.
Планирую выращивать все эти сорта без укрытия как в Московской области, где находится моя дача, так и в Воронежской области, где расположен сад моей матери.
Астры, флоксы и ещё ряд растений подойдёт для занятых дачников.