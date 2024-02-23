Эта декоративная трава растёт без танцев с бубнами: посадите вдоль заборов

Фалярис или "канареечник" — декоративное злаковое растение с высокой засухоустойчивостью и морозостойкостью. Его узкие листья светло-зелёного оттенка с белыми или розоватыми полосками. Цветение незаметно, а время зависит от сорта, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".
Хорошо растёт как на солнце, так и в полутени, но требует влажной почвы. Не требует удобрений. Он морозостоек и быстро растёт, но его рост нужно контролировать.
Фалярис прекрасно сочетается с другими декоративными злаками и яркими цветами, добавляя воздушности и объема в саду. Это декоративное растение прекрасно украсит любой участок.
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